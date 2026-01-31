Nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mit tett Orbán Viktor és Lázár János az autópályákkal: hatalmas útépítések indulnak Magyarországon – itt a ranglista

Figyelmet érdemlő bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence az autópálya-hálózat régiós fejlődéséről közölt rangsort, ez pedig sokaknak meglepő eredményt mutat.

Autópálya: nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mi történt Magyarországon / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A poszt azzal indul, hogy felidézi a közlekeltő vádakat.

A Fidesz mindent ellopott, itt 15 év alatt semmi nem épült, Magyarország mindenben lemaradt.

Ismerjük ezeket a baloldali szokásos mondatokat. De akkor nézzük a valóságot – fogalmazott a politikus.

Autópálya: nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mi történt Magyarországon

Rétvári Bence rámutatott, hogy 15 éve kevesebb mint 1300 kilométer gyorsforgalmi út volt Magyarországon,

most viszont már 1900 kilométer.

Ezzel az adattal nemcsak a V4-ek közötti összevetésben vagyunk elsők (pedig Lengyelország például több mint háromszor nagyobb területű), de az Eurostat szerint Magyarország Ausztriát is megelőzi. (A közlekedési infrastruktúra minősége szempontjából lényegtelen, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy az osztrák közúti infrastruktúra nem használ gyorsforgalmi, csak autópálya kategóriát – a szerk.)

Ami viszont talán a múltnál is fontosabb, az a jövő és a belügyi államtitkár szerint "itt nem állunk meg". Arról számolt be, hogy az új koncessziós szerződés eredményeként a következő években

több mint 530 kilométer útfelújítás fog megvalósulni,

több mint 270 kilométer új autópályát építenek meg

és nagyságrendileg ugyanennyi hálózatbővítés is megvalósul.

Magyarország teljesítményét nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell – zárta bejegyzését Rétvári Bence.

Az, hogy Magyarország utolérte, sőt lehagyta Ausztriát az autópályás közlekedési infrastruktúra terén, nem először téma a magyar nyilvánosságban. Még január elején Lázár János építési és közlekedési miniszter erre külön is felhívta a figyelmet. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk.

De ha már autópálya: ma jár le az éves autópálya-matricák érvényessége, holnaptól már új jogosultságok szükségesek. Magyarországon ugyanakkor van jó néhány olyan szakasz, ami ingyenesen használható. Aki ezeken közlekedik, egyáltalán nem szükséges autópálya-matricát vásárolnia.