Óriási változás lép életbe a magyarországi autópiacon: döntött a kedvenc márka, a többieknek muszáj lesz követniük – ilyen még nem volt

Az importőr AutoWallis kezdeményezésére mostantól minden Magyarországon eladott Opel személyautót 8 év vagy 100 ezer kilométer teljes körű gyári garanciával kínál a márka – jelentette be Rosta Gergely, az Opel magyarországi igazgatója a márka évindító sajtótájékoztatóján. Ez a garancia ezentúl kiterjed minden olyan javításra (alkatrész és munkadíj), ami anyag vagy gyártási eredetű hibára vezethető vissza, és tartalmazza az útmenti segélyszolgáltatást, valamint a csereautó biztosítását a megadott feltételek mellett. A garancia természetesen tulajdonosváltás esetén is változatlanul érvényesíthető.

Kibőívetett garancia vonatkozik majd az Opel személyautóira / Fotó: Shutterstock

A Totalcar értesülései szerint továbbra is lesz lehetőség a garancia meghosszabbítására az első forgalomba helyezéstől számított két éven belül. 100 ezer kilométer és 150 ezer kilométer között bruttó 80 ezer forintért, 200 ezer kilométerre pedig bruttó 130 ezer forintért tolhatjuk ki a futásteljesítményt, ami különösen a flottavásárlók számára előnyös lehetőség.

Rosta Gergely kitért arra is, hogy a Stellantis részéről nem csupán felismerték, hanem méltányolták is, hogy ebben a régióban az Opel hagyományosan keresettebb, népszerűbb a francia márkáknál. A magánszemélyek nagyra értékelik a biztonságot, a céges vásárlóknak a maradványérték növekedése jelent előnyt.

