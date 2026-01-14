Gyilkos vetélytársat kapott Magyarországon a BYD: ezt a kínai autót veszik most a magyarok – jönnek az új modellek, ideje megtanulni a nevét

Az Omoda és testvérmárkája, a Jaecoo példátlanul dinamikus magyarországi autópiaci terjeszkedéséről számolt be importőre, a Genius Automotive Kft. A kínai Chery Group két autómárkája 15 hónap alatt 1,7 százalékos részt szerzett az új személyautók magyarországi piacán.

Autópiac: a Chery egyre terjeszkedik Magyarországon / Fotó: NurPhoto via AFP

Az értékesítés 2024 októberében indult Magyarországon, és az első teljes évben a két márka modelljeiből 2204-et helyeztek forgalomba.

A plugin hibrid (PHEV) szegmensben 486 forgalomba helyezett autóval az Omoda&Jaecoo az első öt legnépszerűbb autó közé került.

A két ikermárka magyarországi debütálása azt mutatja, hogy a magyar piac nyitott a progresszív, innovációvezérelt és karakteres autómárkákra - idézi a közlemény Goldberger Máriát, a Genius Automotive Europe ügyvezető igazgatóját.

Magyarországon az Omoda&Jaecoo márkakereskedések és szervizek száma a 2025 év eleji 8-ról az év végére elérte a 20-at, ami már optimális országos lefedettséget biztosít - írták a közleményben. 2026-ban tovább erősödhet a magyarországi jelenlét a gyártó szuper hibrid hajtástechnológiáját alkalmazó két Omoda és három Jaecoo modell bevezetésével, valamint az értékesítési és szervizkapacitások bővítésével.

A közlemény kitér arra, hogy 2025-ben az Omoda&Jaecoo kiemelkedő teljesítményt nyújtott a globális piacon is: a nemzetközi trendekkel szemben a márka eladásai erőteljesen növekedtek, kevesebb mint három év alatt 64 piacra lépett be Ázsiában, Európában, Afrikában és Latin-Amerikában.

Az értékesítés kumulatív volumene meghaladta a 800 000 darabot,

ezzel a világ egyik leggyorsabban növekvő autóipari márkájává vált.

Autópiac: nincs megállás, európai terjeszkedés zajlik

A bővülés különösen figyelemre méltó volt az európai piacon, ahol a kumulált értékesítés meghaladta a 200 000 járművet. A növekedés motorja az innovatív szuper hibrid hajtástechnológia (Super Hybrid System, SHS) és a tisztán elektromos termékportfólió volt – mutattak rá.

A Genius Automotive Europe Kft. a közép-kelet-európai régióra is kiterjeszti tevékenységét: a két kínai márka forgalmazását 2025. október végén elindította a romániai piacon, decemberben pedig Bulgáriában vezette be őket.