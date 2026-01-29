Sűrű bankleállások jönnek egy hazai pénzintézetnél az elkövetkező hetekben

Fejlesztéseket hajt végre rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért január 29-én este, valamint február hónapban előreláthatólag még két alkalommal kerül sor leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban több szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Közleményben tájékoztatja ügyfeleit a Raiffeisen Bank arról, hogy rendszerfejlesztés miatt leállásokra kell számítaniuk több alkalommal is a következő hetekben / Fotó: Shutterstock

Ezek a Raiffeisen Bank üzemszünetének részletei

Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetőek.

2026. 01. 29-én, 19:00–22:59

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Raiffeisen Business portál szolgáltatás

2026. 02. 03-án, 22:00–2026. 02. 04., 01:59

myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás

myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás

2026. 02. 05-én, 22:00–2026. 02. 06, 01:59

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)

RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

Online Személyi Kölcsön platform

Online folyószámla hitelkeret igénylése

Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Online hitelkártya-igénylése

PIN2 kód igénylése

Dac merchant portál elérés

CSATA Authorization GUI elérés

Business Portál platform

Stock-e platform

Video advisory

R-flex platform

Davinci platform

Loyalty platform

A Raiffeisen Bank a rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetett.

