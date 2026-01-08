Jön a második Hajdú-Bét? Nagy Márton máris elhessegette a vészmadarakat: a kormány garanciát vállal – a kistermelők pénze biztonságban van
A kormány egyértelmű és határozott döntést hozott a Bászna Gabona Zrt. ügyében: minden érintett kistermelőt ki kell fizetni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette, hogy az állam megvédi a gazdákat, és garantálja, hogy a munkájuk ellenértékéhez hozzájussanak.
A Bászna Gabona Zrt. körül kialakult helyzet az elmúlt hetekben nagy feszültséget okozott Kelet-Magyarországon. Gazdák százai kerültek bizonytalan helyzetbe, sokan attól tartottak, hogy a korábbi évek egyik legsúlyosabb agrárválsága bontakozik ki. A baloldali sajtó és egyes politikai szereplők máris igyekeztek „új Hajdú-Bét-ügyként” beállítani az esetet, politikai felelősséget sugallva, miközben a valódi kérdés az volt: megkapják-e a gazdák a pénzüket.
A válasz most egyértelmű. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében világosan fogalmazott:
a kormány megvédi a kistermelőket, a pénzük biztonságban van, minden érintettet ki kell fizetni.
A miniszter leszögezte, hogy ez nem ígéret, hanem vállalás. Az állam nem nézi tétlenül, hogy családok százainak megélhetése kerüljön veszélybe.
Fontos különbséget tenni a múlt és a jelen között. A Hajdú-Bét összeomlása idején, a baloldali kormányzás alatt a gazdák magukra maradtak, milliárdos károkat szenvedtek el valódi állami segítség nélkül. Most azonban jobboldali kormány van, amelynek alapelve, hogy a magyar gazdák stratégiai partnerek, nem feláldozható szereplők.
A Bászna ügye ráadásul egy eleve nehéz időszakban érte a térséget. Az aszályok, fagykárok, a megemelkedett inputárak és a piac bizonytalansága már felélték a gazdák tartalékait. Egy ilyen helyzetben a kifizetések elmaradása láncreakciót indíthatott volna el: elmaradó tavaszi munkák, hitelképtelenség, földek parlagon hagyása.
Ezt a forgatókönyvet zárja most rövidre a kormány.
A kormány azonnal reagált a Bászna Gabona ügyében
Nagy István agrárminiszter már korábban jelezte: vizsgálat indul, és a gazdák számíthatnak a kormányra.
A nemzetgazdasági miniszter mostani megszólalása pedig megerősítette, hogy ez nem üres szólam, hanem kormányzati szintű döntés.
A cél világos:
- megvédeni a termelőket,
- stabilizálni a térséget
- és megakadályozni a tovagyűrűző gazdasági károkat.
A kormány ezzel világos határt húzott. Lehet vitatkozni üzleti modellekről, lehet felelősséget keresni, de egy dolog nem képezheti vita tárgyát:
a magyar gazdák munkájáért járó pénzt ki kell fizetni.
Ebben nincs kompromisszum.
A Bászna Gabona esete nem a kormány kudarca, hanem éppen ellenkezőleg: bizonyíték arra, hogy amikor baj van, az állam nem hátralép, hanem előrelép. A gazdák pedig joggal remélhetik, hogy nem ismétlődik meg a múlt, és nem ők fizetik meg mások hibáit.
