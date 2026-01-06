Bérrobbanás: új szintre léphetnek a magyar fizetések 2026-ban

A magyar munkaerőpiac továbbra is feszes maradt, a bruttó átlagkereset januártól októberig 691 400 forintot tett ki, ami 9,1 százalékos éves bérnövekedést jelentett, miközben a nettó átlagkereset 476 600 forintra emelkedett, 9,3 százalékos bővüléssel – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A keresetek dinamikus emelkedését a családtámogatási rendszer is erősítette, ami hozzájárult a háztartások elkölthető jövedelmének növekedéséhez.

Nagyot nőnek a bérek idén / Fotó: AFP

A reálbérek több mint két éve folyamatosan emelkednek Magyarországon, 2025-ben 4–6 százalékos növekedést mutatva. Ez a folyamat érezhetően élénkítette a kiskereskedelmi forgalmat, valamint javította a fogyasztói bizalmat is. Uniós összevetésben is kiemelkedő volt a magyar bérdinamika:

2025 második negyedévében a keresetek éves alapon 11,9 százalékkal nőttek, ami a 27 tagállam között a második legnagyobb ütemnek számított.

Uniós élmezőnyben a magyar bérfelzárkózás

A bérszint nemcsak növekedési ütemében, hanem szerkezetében is kedvező képet mutat. Az Eurostat adatai alapján Magyarország az uniós rangsor felső harmadába tartozik abban a mutatóban, amely a mediánbér átlagbérhez viszonyított arányát vizsgálja. A nettó egyenértékesített mediánjövedelem eléri az átlagkereset 91 százalékát, ami azt jelzi, hogy

a bérnövekedés nem kizárólag a magasabb jövedelmű rétegeket érinti, hanem szélesebb társadalmi körben érvényesül.

Ez a szerkezet mérsékli a bérkülönbségeket, és hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez, miközben a belső fogyasztás stabilitását is javítja. Az Oeconomus elemzése szerint mindez fontos versenyképességi tényezővé válik a következő években.

A minimálbér-emelés húzza tovább a béreket 2026-ban

A 2026-os bérfolyamatok egyik legfontosabb meghatározója a minimálbér és a garantált bérminimum emelése lesz.

A minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra,

míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra

nő, mindkét esetben infláció feletti mértékben. Ez a lépés további reálbér-növekedést alapoz meg, és közvetlenül több százezer munkavállaló jövedelmét érinti.