Most jelentette be Nagy Márton: nagyobb béremelés jön 2026-ra az állami óriáscégnél, mint mondták - 21 ezer dolgozó örülhet
A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebookon.
A miniszter közlése szerint
a postások bére január 1-jétől 7 százalékkal, július 1-jétől pedig további 3 százalékkal lesz magasabb.
A postások extrapénzt is kapnak a magasabb béremelés mellé
Nagy Márton emlékeztetett, hogy a postások 2025 decemberében bruttó 100 000 forint extra egyszeri kifizetés kaptak, valamint 2026 márciusában további bruttó 150 000 forintban is részesülnek a teljesítményük elismeréseként.
A miniszter azt is bejelentette, hogy jelentősen nő a béren kívüli juttatás is.
A cafeteria keretösszege 360 000 forintról 420 000 forintra emelkedik.
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – magyarázta Nagy Márton.
Kiugró béremelést jelentettek be a MÁV-nál
Rekordnagyságú béremelés jön a MÁV-nál, mivel az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.
A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók.
- 2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;
- ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.
Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki. Az egészségpénztári támogatás január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.
Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben növeli is vásárlóértékét.
A BKV is ad béremelést idén
A BKV-nál 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg, amiből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – írta lapunk a BKV Zrt. múlt heti közleményére hivatkozva.
A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal emelkedtek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál a közlemény szerint.
A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.