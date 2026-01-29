Deviza
EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14% EUR/HUF380,95 +0,15% USD/HUF318,88 +0,45% GBP/HUF439,95 +0,22% CHF/HUF415,11 +0,08% PLN/HUF90,63 +0,22% RON/HUF74,76 +0,2% CZK/HUF15,67 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 691,83 +0,34% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 400 +0,12% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,42 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,22 +0,76% BUX128 691,83 +0,34% MTELEKOM2 000 0% MOL3 910 +1,53% OTP40 400 +0,12% RICHTER10 830 +0,18% OPUS551 -0,73% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 254,42 +0,1% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 719,22 +0,76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetés
Nagy Márton
Postás Szakszervezet
postás
cafeteria
béremelés
Magyar Posta

Most jelentette be Nagy Márton: nagyobb béremelés jön 2026-ra az állami óriáscégnél, mint mondták - 21 ezer dolgozó örülhet

A Magyar Posta dolgozóinak bére összesen 10 százalékkal emelkedik a Postás Szakszervezettel kötött megállapodás módosítása után. Ez több, mint az eredetileg tervezett béremelés. A postások emellett magasabb cafeteriát és extra juttatásokat is kapnak.
Németh Anita
2026.01.29, 09:04
Frissítve: 2026.01.29, 10:47

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebookon.

béremelés
Most jelentette be Nagy Márton: nagyobb béremelés jön 2026-ra az állami óriáscégnél, mint mondták - 21 ezer dolgozó örülhet / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A miniszter közlése szerint 

a postások bére január 1-jétől 7 százalékkal, július 1-jétől pedig további 3 százalékkal lesz magasabb.

A postások extrapénzt is kapnak a magasabb béremelés mellé

Nagy Márton emlékeztetett, hogy a postások 2025 decemberében bruttó 100 000 forint extra egyszeri kifizetés kaptak, valamint 2026 márciusában további bruttó 150 000 forintban is részesülnek a teljesítményük elismeréseként.

A miniszter azt is bejelentette, hogy jelentősen nő a béren kívüli juttatás is. 

A cafeteria keretösszege 360 000 forintról 420 000 forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – magyarázta Nagy Márton.

Kiugró béremelést jelentettek be a MÁV-nál

Rekordnagyságú béremelés jön a MÁV-nál, mivel az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.

A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók.

  • 2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;
  • ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.

Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki. Az egészségpénztári támogatás január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.

Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben növeli is vásárlóértékét.

A BKV is ad béremelést idén

A BKV-nál 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg, amiből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – írta lapunk a BKV Zrt. múlt heti közleményére hivatkozva. 

A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal emelkedtek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál a közlemény szerint.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
533 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu