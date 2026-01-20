Nagyon rossz hírt kaptak a magyarok: a csőd szélére került az egyik kedvenc elektronikai boltjuk, csak egyetlen módon menekülhet meg – kezdődhet az üzletek bezárása
A BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen szerkezetátalakítási eljárás indult a Fővárosi Törvényszéken, amelyet a társaság kezdeményezett 2025 decemberben – írja a Sell Magazin.
A bíróság ideiglenes, korlátozott moratóriumot rendelt el, amely 125 hitelezőt érint, és átmenetileg korlátozza a követelések érvényesítését. A hitelezőket egyben felkérték, hogy nyilatkozzanak a társaság fizetésképtelenné válásának valószínűségéről.
A bírósághoz benyújtott iratok szerint a cég pénzügyi nehézségeit elsősorban a lassú készletforgás, a magas készletszint, valamint a kiterjedt bolthálózat jelentős fix költségei okozzák, ami 2025-ben számottevő veszteséget eredményezett.
A szerkezetátalakítási terv szerint a veszteséges üzletek bezárása, a működési és személyi költségek csökkentése, valamint az online értékesítés súlyának növelése szerepel a fő irányok között. A cél a készletszint érdemi csökkentése és a pénzáramlás stabilizálása annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetésképtelenség.
A BestByte hosszú évek óta jelen van a magyar műszaki kiskereskedelmi piacon országos bolthálózattal és webáruházzal. A következő időszakban a hitelezőkkel folytatott tárgyalások és a bírósági döntések határozzák meg a társaság további működését.
A legnagyobb szereplőnél más folyamat indult meg
A Media Markt Magyarországon is jelentős átalakuláson megy keresztül a kínai JD.com többségi tulajdonszerzése nyomán. November végén zárult le a tranzakció, amelynek keretében a Ceconomy – a Media Markt anyavállalata – 85,2 százalékos tulajdonrészét adta el a JD.com-nak.
Ez a lépés nem válságkezelést, hanem stratégiai gyorsítást és megújulást céloz, a cég célja Európa vezető fogyasztói elektronikai platformjává válni, többek között ezer kínai márka bevezetésével az uniós piacra. A változások 2026-ban érik el a csúcspontjukat: Európa-szerte az áruházak mintegy 90 százaléka felújításon esik át.
A felújítások során megszűnik a korábbi zsúfoltság, nagyobb hangsúly kerül a vásárlói komfortra – például ingyenes szolgáltatásokra, mint védőfólia felhelyezése telefonokra vagy professzionális rollerszerviz –, valamint bővül a kínálat réspiaci termékekkel, például e-mobilitási eszközökkel, sporteszközökkel, gaming kiegészítőkkel és prémium audióberendezésekkel.
Magyarországon is bevezetik a Marketplace modellt, amely lehetővé teszi külső partnerek termékeinek értékesítését a Media Markt égisze alatt, ezzel jelentősen szélesítve az assortimentet. A Ceconomy vezetése szerint ez a radikális átalakítás kulcsfontosságú a kitűzött célok eléréséhez, például a 2026-ra tervezett jelentős üzemi eredmény-növekedéshez.