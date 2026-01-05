Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség – tájékoztatta a BMW-gyár kommunikációs szolgálata az MTI-t.

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban, megszólalt a vállalat – kiderült, mi lesz a termeléssel / Fotó: Vida Márton Péter

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát.

Egyetlen ember sem volt érintett, és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik

– jelezték. Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték – áll a közleményben.

Nagyot szakíthat jövőre a debreceni BMW, az iX3 Neue Klasse lehet a hazai piac egyik kedvence

Az Ayvens flottakezelő és mobilitási szolgáltató összegyűjtötte azt a 8+1 vadonatúj elektromos autót, amelyek várhatóan a legnagyobb figyelmet kapják 2026-ban a hazai piacon. Az új, Debrecenben gyártott BMW iX3 egy tágas, négykerék-meghajtású SUV, amely megjelenését tekintve a márka jellegzetes formavilágára épít, miközben a BMW-re jellemző modern, vezetőbarát belső tér maximális kényelmet biztosít. A BMW iX3 50 xDrive akár 806 kilométeres hatótávolságot és 400 kilowatt töltési teljesítményt kínál.

Az új Neue Klasse generáció összes modelljének közös jellemzője a nagyobb hatótávolság, a gyorsabb töltés,

valamint a teljesen új, BMW Panoramic iDrive nevű kijelző- és kezelőrendszer-koncepció. A BMW új Heart of Joy rendszerét működtető, úgynevezett „négy szuperagy” intelligenciájának köszönhetően a vezetési dinamika is új szintre lép.

Ahogy korábban megírtuk, a szakma nagy öregje, Ferdinand Dudenhöffer professzor már az idei müncheni IAA Mobility Show alkalmából arról beszélt a Der Aktionar hírportálnak, hogy a Mercedes, a Volkswagen és a BMW új elektromos modelljei határozzák meg a mércét 2026-tól.