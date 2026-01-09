Deviza
gazdaság
nyugdíj
megszorítások

Bokros Lajos visszatért, és soha nem látott megszorításokat pedzegetett: nehéz lesz a nyugdíjkorhatárig eljutniuk a magyaroknak, ha a Tisza átveszi a kormányzást

Ahogy közeledik a választás, egyre inkább aktivizálja magát a Tisza Párt mellett Bokros Lajos, a magyar történelem egyik legpusztítóbb gazdasági programjának, a Bokros-csomagnak a szerzője. Egy podcastban hosszan beszélt arról, hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt, és azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ha valaki úgymond nem dolgozott eleget, az egy idő után ne kapjon nyugdíjat, ha – idézzük Bokros cinikus szavait – „még akkor is él”.
VG
2026.01.09, 18:45
Frissítve: 2026.01.09, 19:07

Korábban a Magyar Péterhez köthető Kontroll média csatornáján Kéri Lászlóval beszélgetve, nosztalgikus hangulatban dicsőítette a Bokros-csomagot, több olyan kijelentést is téve, amely a rezsicsökkentés eltörlését vetítette előre. Most újabb nyilatkozatát találtuk meg, néhány héttel ezelőttről, ahol Bokros a nyugdíjasokra támadt – közölte az Ellenpont.

nyugdíjas,Close-up,Of,An,nyugdíj, forint, bokrosElderly,Woman's,Hand,Holding,A,Hungarian,20000
A nyugdíj az első pénzügyi tényező, amihez a Tisza kormányra jutását követően megszorításokat vezetne be / Fotó: veronikdul / Shutterstock

Bokros Lajos nem fogta vissza véleményét a pénzügyekről

A podcastben nyilatkozó közgazdász, a Horn-kormány volt pénzügyminisztere korábban már okozott botrányt, amiért egy interjúban elmondta: nem támogatja a 13. és 14. havi nyugdíjat, és „gonoszságnak” nevezte a háromgyermekes anyák adómentességét.

Nyilvánvalóan tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését, vagy ha valaki úgy akarja fordítani a helyzetet, hogy hát ő hamarabb nyugdíjba megy, azt lehet, de akkor kevesebb pontot fog szerezni, és majd 20 év múlva nehogy – ha még akkor is él – akkor nem lehet követelni, hogy akkor viszont kapjak szociális ellátást

— nyilatkozta egy újabb podcastadásban a közgazdász. 

 

A szövegösszefüggés megértése érdekében az Ellenpont kiemelte, hogy amikor pontokról beszél a közgazdász, akkor a svéd nyugdíjrendszerre utal, amelyben egyfajta pontrendszer befolyásolja a nyugdíj összegét. Bokros azt akarja, hogy ha valaki „túl korán” megy nyugdíjba, akkor a nyugdíjba vonulás időpontjában számolják ki, hogy nyugdíjat és a nyugdíjhoz köthető szociális ellátásokat hány éves koráig kaphatja. 

A lap hozzátette: ha mondjuk 75 éves koráig, de 76 évesen még élni merészel, akkor ne kapjon nyugdíjat és szociális ellátásokat.

Ahogy azt korábban megírtuk, a svéd nyugdíjrendszer példaértékű az egész Európai Unióban. Svédországban a munkavállalók bruttó fizetésük 16 százalékát fizetik be a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerbe. További 2,5 százalék kötelező, és egy svéd tőkefedezeti prémium-nyugdíjrendszerbe kerül. Ez alapvetően eltér a német felosztó-kirovó rendszertől, ahol a munkavállalók és a vállalatok a törvényes nyugdíjbiztosításba fizetnek be. Érdemes-e azonban átvenni ezt a jól fizető rendszert máshol is Európában?

A Kontroll médiának nyilatkozott a szakértő

Az Ellenpont beszámolt arról is, hogy Bokros Lajos, a Tisza házilapjában volt vendég, ahol többek között arról beszélt, hogy mennyire büszke arra, hogy kiárusították a teljes közművagyont. Emlékezetes, ez volt a rablóprivatizáció, ami miatt elszabadultak a rezsiárak. A Tisza Párt konvergenciaprogramja nem véletlenül hasonlíthat a Bokros-csomagra, hiszen a 2010 előtti baloldali szakértők mind ott sorakoznak a Tisza Párt környékén.

