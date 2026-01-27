Ez már az EU-tól is durva: az eddigi legtöbb uniós pénzt vehetik el Magyarországtól, megszólalt Ursula von der Leyen embere – "Megvizsgáljuk, mire költik"
Brüsszel vizsgálatot indított Magyarország 17,4 milliárd eurós SAFE-hitelkérelme ügyében a közbeszerzési átláthatóság hiányára hivatkozva. A magyar kormány szerint azonban a vizsgálat csak egy újabb politikai megtorlás, miközben a pénz a nemzeti védelem és a biztonság megerősítését szolgálná – írta az Euronews.
Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy részletesen megvizsgálja Magyarország 17,4 milliárd eurós kérelmét az Európai Unió védelmi finanszírozási programja, a SAFE keretében.
A hivatalos indoklás szerint az ország közbeszerzési átláthatósága nem felel meg a bizottság elvárásainak – érdekes módon ilyen kifogás se a többi igénylő, sem pedig a korrupciós ügyeiről is ismert Ukrajna esetében nem merült fel.
Ez az összeg a harmadik legnagyobb a SAFE-programban pályázó tagállamok között, és a magyar kormány számára kulcsfontosságú a nemzetvédelem modernizálása és a védelmi ipar fejlesztése szempontjából.
A bizottság álláspontja szerint a SAFE-hitel kifizetéseit feltételekhez kell kötni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Brüsszel folyamatosan ellenőrzi a pénz felhasználását.
Piotr Serafin költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztos az Európai Parlamentben hétfő este tartott meghallgatáson azt mondta: „Nehezen tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor megkötjük a hitelszerződést és elkezdjük a folyósítást, ha egyértelmű, hogy nem teljesülnek azok a feltételek, amelyek már ugyanebben a rendeletben is szerepelnek.”
Az EU 2022-ben indította el az úgynevezett feltételességi mechanizmust Magyarországgal szemben. Ez az eszköz lehetővé teszi a pénzeszközök felfüggesztését, ha rendszerszintű korrupciós kockázatot állapítanak meg.
Serafin elmondta, hogy a SAFE-alapokra is vonatkoznak a kritériumok, és amint Magyarország nemzetvédelmi programját jóváhagyják, az EU megvizsgálja, hogy mire költik el a pénzt.
Lehetőség lesz megvizsgálni, hogy a magyar kormány hogyan tervezi biztosítani a költségvetés pénzügyi érdekeinek védelmét, hogyan tervezi a közbeszerzésre, az összeférhetetlenségre és a közérdekű vagyonkezelőkre vonatkozó konkrét szabályok végrehajtását.
Ezzel szemben a magyar kormány hangsúlyozza, hogy a SAFE-program alapvető célja a védelmi képességek erősítése, és a politikai támadások nem befolyásolhatják a pénzek felhasználását. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője világosan fogalmazott:
Bármennyire is dolgoznak Brüsszelben Magyarország ellen, mi ki fogunk állni a magyar nemzeti érdekekért, és az utolsó eurócentig megszerezzük azokat a forrásokat, amelyek Magyarországot, a magyar embereket és a családokat illetik.
A vitát tovább élezik az Európai Parlament egyes képviselői, akik arra figyelmeztettek, hogy a kifizetést politikai haszonszerzésre lehetne fordítani az áprilisi választások előtt. Több nyilatkozat szerint a hitel hatásos kampányeszközzé válhatna, ha Brüsszel nem szabna szigorú feltételeket. A kormány ezt a feltételezést kategorikusan visszautasítja, és hangsúlyozza, hogy a SAFE-hitel célja kizárólag a nemzeti védelem és a stratégiai biztonság erősítése.
Ezt a benyújtott felhasználási tervben is egyértelműen látni lehet.
Brüsszel most mégsem akarja megerősíteni Európa védelmét
A SAFE-program az orosz fenyegetésre válaszul jött létre, és az EU alacsony kamatozású kölcsönöket biztosít a tagállamoknak védelmi iparuk fejlesztésére.
Magyarország a 27 milliárd eurós rendelkezésre álló forrásból több mint 17 milliárd eurót igényelt, ami a nemzeti védelmi modernizáció egyik legnagyobb ütemét jelenti. A kormány tervei között szerepel
- a fegyverrendszerek korszerűsítése,
- a hadiipari kapacitások bővítése
- és a hazai munkahelyek megőrzése.
Ennek ellenére hétfőn a bizottság hét nemzeti védelmi tervet hagyott jóvá, de a magyar beadvány nem volt közöttük. A kormány dolgozik azon, hogy a SAFE-pályázat révén megszerezze az összes forrást, amely a magyar emberek biztonságát és a nemzeti védelem megerősítését szolgálja.
Az EU az idei év első negyedévében dönt a SAFE-kifizetésekről, és a magyar kormány álláspontja szerint minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak majd a pénzek biztosítására.
Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba: ezért nem jelent pluszterhet a SAFE-hitel
Az elmúlt napokban ismét a SAFE-hitel került a gazdasági és politikai viták középpontjába. A konstrukció céljáról, költségvetési hatásáról és finanszírozási előnyeiről Nagy Márton részletesen írt a közösségi oldalán. A nemzetgazdasági miniszter szerint a SAFE-hitel nemcsak olcsóbb forrás, hanem a már tervezett védelmi kiadások finanszírozását is biztonságosabbá teszi.