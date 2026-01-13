Ez már az utolsó simítás a Budapest-Belgrádon: lehullt a lepel az irányítóközpontról, zajlik a sötétüzemi próba

Utolsó simítások: már teszteljük a BuBét! A Budapest–Belgrád vasútvonalon – vagy ahogy egyre többen hívják: a BuBén – a kor legmodernebb vasúti technológiáját – jelentkezett be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója keddi facebookos videójában egy kiskunhalasi irányítóközpontból.

Elkészült a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrája, Kiskunhalason lesz az irányítóközpont / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató / MÁV csoport / Facebook

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán az infrastruktúra már elkészült: a váltók, az épületek, a peronok és a felsővezeték már áll – jelentette be a vezető.

Most következnek az úgynevezett sötétüzemi próbák, amelyeken a vasúti szerelvényekkel tesztelik a pályát és a rendszert.

Az irányítóközpont Kiskunhalason épült meg, ahonnan Budapesttől Kelebiáig irányítják a vonatokat, sőt az utastájékoztatás is onnan történik. Hegyi Zsolt a létesítmény korszerűnek nevezte, mivel az nagyrészt automatizált.

A Keleti pályaudvaron többről van szó, mint két peron 300 millió forintból való megemeléséről

A napokban attól volt hangos a sajtó, hogy a BuBe vonalán közlekedő kínai vonatokat a budapesti Keleti pályaudvaron már tesztelték, és megállapították, hogy meg kell emelni a peronokat, hogy szinkronba hozzák őket a szerelvényekkel.

Hegyi Zsolt az ATV-nek elmondta, hogy a Keleti pályaudvaron az összes peront meg kellene emelni 20 centivel. Ez azonban nagyjából annyiba – ötmilliárd forintba – kerülne, mint a Keleti pályaudvaron tavaly végzett felújítás. A munka azért ilyen drága, mert nem egyszerűen betont kell önteni a meglévőre.

A kétezer négyzetméteres területen 35 kábelakna van, ezeket is meg kell emelni.

A peron talapzatában benne vannak a pályaudvar kovácsoltvas tetőszerkezetét tartó, ám erősen korrodálódott oszlopok, egyúttal ezeket is fel kell újítani.

Számtalan engedélyre, például hatóságira, közlekedésire és műemlékvédelmire lesz hozzá szükség.

Erre a tavalyi felújításkor nem volt mód. Most viszont egy lehetőség találkozik egy kényszerrel, mert a két hónapon át tartó déli körvasúti vágányzár idején kevesebb vonat érkezik majd a Keletibe. Ezalatt nélkülözhető a pályaudvaron az a két vágány, amelyeket most meg kell emelni.