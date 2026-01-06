Deviza
BYD Hungary
elektromos autók
akkumulátor

Óriási döntést hozott a BYD Magyarországon, ez igazi áttörés: mostantól német helyett mindenki kínai elektromos autót akár majd vásárolni

BYD jelentős lépést tett a magyar elektromosautó-piacon: a gyártó 8 évre vagy 250 000 kilométerre bővíti saját fejlesztésű Blade akkumulátorának garanciáját, miközben vállalja, hogy az időszak végén is legalább 70 százalékos kapacitás áll rendelkezésre.
2026.01.06, 06:20

A kínai gyártó döntése különösen fontos, mert visszamenőlegesen is érvényes, vagyis a már forgalomban lévő BYD elektromos és Super DM plug-in hibrid modellek tulajdonosai is automatikusan megkapják ezt az előnyt Magyarországon. A kiterjesztett akkumulátorgarancia egyik legnagyobb erőssége, hogy nem igényel külön regisztrációt vagy ügyintézést - írja az e-cars.hu.

BYD
BYD: 8 év garanciát vállal akkumulátoraira / Fotó: Vémi Zoltán

Minden jogosult magyar BYD-tulajdonos automatikusan részesül a hosszabb garanciában, legyen szó tisztán elektromos modellről vagy Super DM plug-in hibridről. 

Ez a megoldás egyértelmű jelzés a vásárlók felé: a BYD nemcsak értékesít, hanem hosszú távon is vállalja a felelősséget a technológiájáért.

A Blade akkumulátor a BYD egyik legfontosabb technológiai újítása, amely lítium-vas-foszfát (LFP) kémiára épül. Ez a megoldás nemcsak tartósabb, hanem lényegesen biztonságosabb is a hagyományos lítiumion-akkumulátoroknál, miközben nem használ ritkafémeket, például nikkelt vagy kobaltot. A gyártó szerint a Blade akkumulátor több mint 5000 töltési ciklust képes teljesíteni, ami akár egymillió kilométer feletti élettartamot is jelenthet, így a legtöbb felhasználónál az autó teljes életciklusát kiszolgálhatja.

Bőven tesztelték

A Blade akkumulátor különösen a biztonsági teszteken vált ismertté. A szegbeütési vizsgálat során, amely belső zárlatot szimulál, az akkumulátor felületi hőmérséklete 60 °C alatt maradt, ami jelentősen alacsonyabb a hagyományos megoldásokhoz képest. Emellett sikerrel teljesítette az akár 260 százalékos túltöltési, a 300 °C feletti hőterhelési, valamint a törés-, ejtés- és sósvízteszteket is, jóval meghaladva a nemzetközi biztonsági előírásokat.

A technológiai fejlesztések a mindennapokban is érzékelhetők. A BYD SEAL Design változata akár 570 kilométeres WLTP kombinált hatótávolságot kínál, míg a BYD SEALION 7 Excellence AWD kivitel akár 230 kW-os egyenáramú gyorstöltést is támogat, amellyel ideális körülmények között 18 perc alatt tölthető 30-ról 80 százalékra az akkumulátor.
A 8 évre vagy 250 000 kilométerre kiterjesztett Blade akkumulátor-garancia egyértelműen jelzi, hogy a BYD hosszú távra tervez Magyarországon, és komolyan veszi a vásárlói bizalmat. A lépés nemcsak a jelenlegi tulajdonosok számára megnyugtató, hanem az elektromos autó vásárlását fontolgatók számára is komoly döntési érv lehet. A részletes feltételekről a hivatalos magyarországi BYD-márkakereskedések adnak tájékoztatást, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kiterjesztett garancia nem vonatkozik azokra a flottaügyfelekre, akik speciális szerződéses feltételekkel rendelkeznek.

