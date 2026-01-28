Mérföldkő: 280 milliárd forintos céget alapítottak a vidéki magyar nagyvárosban, már keresik a munkaerőt – van olyan állás, amihez tudni kell kínaiul

Újabb fontos fejlemény történt a 280 milliárd forintos békéscsabai beruházással kapcsolatban. Megtörtént a magyarországi cégbejegyzés Vulcan Shield Hungary Kft. néven, amelynek székhelye Békéscsabán lesz – közölte Facebook-oldalán Takács Árpád, Békés vármegye főispánja.

Már toboroz Békéscsabán a szingapúri órisáclg / Fotó: Lehoczky Péter / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be jelentette be a szingapúri cég érkezését, és azt, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a Vulcan Shield Global (VSG) világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.

„Terv szerint halad a Vulcan Shield beruházás” – emelte ki posztjában dr. Takács Árpád, aki kedden egyeztetett Komjáti Lóránttal, a vállalat magyarországi képviselőjével – írta a BEOL.hu Békés vármegyei hírportál.

Komjáti Lóránt arról számolt be, hogy megtörtént a magyarországi cégbejegyzés Vulcan Shield Hungary Kft. néven, amelynek székhelye Békéscsabán lesz.

„A Békés megyei munkaerő-toborzás már zajlik, a kiválasztás helyben, Békéscsabán történik. Az álláslehetőségek iránt érdeklődők önéletrajzát a cég az alábbi e-mail címen várja: [email protected]” – tette hozzá.

„Takács Árpád kiemelte, hogy a kínai nyelvismeret nem elvárás, legfeljebb az anyacéggel kapcsolattartó vezetői szerepkörnél merülhet fel.

Magyar munkaerő, magyar lehetőségek, Új Békéscsaba Terv!” – zárta Facebook-bejegyzését Takács Árpád.

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek – jelentette be január közepén a vállalat.

A nagy ellenálló képességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat az autóipar, a repülőgépgyártás és az elektronika számára gyártó cég tudatta, célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar és helyi munkaerőt alkalmazzon. Hozzátették, már most, az üzemek elkészülte és a termelés megkezdése előtt legalább 20 munkatársat keresnek.