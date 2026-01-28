Mérföldkő: 280 milliárd forintos céget alapítottak a vidéki magyar nagyvárosban, már keresik a munkaerőt – van olyan állás, amihez tudni kell kínaiul
Újabb fontos fejlemény történt a 280 milliárd forintos békéscsabai beruházással kapcsolatban. Megtörtént a magyarországi cégbejegyzés Vulcan Shield Hungary Kft. néven, amelynek székhelye Békéscsabán lesz – közölte Facebook-oldalán Takács Árpád, Békés vármegye főispánja.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be jelentette be a szingapúri cég érkezését, és azt, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a Vulcan Shield Global (VSG) világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.
„Terv szerint halad a Vulcan Shield beruházás” – emelte ki posztjában dr. Takács Árpád, aki kedden egyeztetett Komjáti Lóránttal, a vállalat magyarországi képviselőjével – írta a BEOL.hu Békés vármegyei hírportál.
Komjáti Lóránt arról számolt be, hogy megtörtént a magyarországi cégbejegyzés Vulcan Shield Hungary Kft. néven, amelynek székhelye Békéscsabán lesz.
„A Békés megyei munkaerő-toborzás már zajlik, a kiválasztás helyben, Békéscsabán történik. Az álláslehetőségek iránt érdeklődők önéletrajzát a cég az alábbi e-mail címen várja: [email protected]” – tette hozzá.
„Takács Árpád kiemelte, hogy a kínai nyelvismeret nem elvárás, legfeljebb az anyacéggel kapcsolattartó vezetői szerepkörnél merülhet fel.
Magyar munkaerő, magyar lehetőségek, Új Békéscsaba Terv!” – zárta Facebook-bejegyzését Takács Árpád.
Már toboroz az ázsiai óriáscég Békéscsabán, több ezer új munkahely létesülhet – csak magyarokat interjúztattak
Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek – jelentette be január közepén a vállalat.
A nagy ellenálló képességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat az autóipar, a repülőgépgyártás és az elektronika számára gyártó cég tudatta, célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar és helyi munkaerőt alkalmazzon. Hozzátették, már most, az üzemek elkészülte és a termelés megkezdése előtt legalább 20 munkatársat keresnek.
„Az eddig lebonyolított állásinterjúkon kizárólag magyar jelöltekkel beszélgettünk. Egyetlen pozícióban sem kötöttük ki, hogy kínai nemzetiségű munkavállalót szándékozunk felvenni, még abban az egy pozícióban sem, ahol a szakmai kínai nyelv ismerete valóban elvárás” – emelte ki közleményében a vállalat.