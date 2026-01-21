HR-központtal csillapítanák az ingatlanpiaci kilengéseket a kínai gyártók

A HR-központ létrehozásában Debrecenben valamennyi akkumulátor gyártásban érdekelt cég – köztük az EVE Power, a CATL, az Eco-Pro és a Semcorp – részt vállalna.

A sok szempontból konkurens vállalkozások munkaerő centrikus együttműködése elsőre talán meglepő, de a koordinációs központ ötletét felvető Zhang Huanting szerint abszolút működőképes lehet, mivel tapasztalatai szerint az együttműködés potenciális résztvevői a munkaerő piac más-más szegmensére „lőnek.”

A centrum a toborzás mellett a munkaerő relokációjának megszervezésébe is bekapcsolódna, ami jó ötlet lehet, mivel a város és szélesebb régiója nem feltétlenül rendelkezik a szükséges munkaerő tartalékkal. Az már most is világosan látszik, hogy

a BMW és az e-mobilitáshoz kötődő többi cég egy-két éven belül együttesen tízezres nagységrendű többlet munkaerő igényt generálhat, Debrecen viszont tágabb régiójával együtt sem feltétlenül rendelkezik ekkor munkaerő tartalékkal.

Hogy csak a legnagyobbakat említsük:

a CATL munkavállalóinak száma önmagában is elérheti a háromezer főt, a BMW kétezernél több emberre tarthat igényt, az EVE Power pedig, a tömeggyártás 2027 közepére-végére tervezett indítására ezer főre kívánja felfejleszteni a létszámot. A potenciális munkaerőnek azonban csak egy része lakik a városban, illetve napiszintű bejárást lehetővé tevő távolságban, így a lakhatás kérdése mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel.

Debrecenben 93 százalékban magyar munkaerőt terveznek alkalmazni

Zhang Huanting szerint a nagy ipari vállalatok elsősorban magyar munkaerőre kívánnak támaszkodni – az EVE Powernél például a jelenleg alkalmazásban lévő 165 alkalmazott 93 százaléka hazai, ám Debrecen mellett az ország más tájairól is érkező munkavállaló, akiknek 80 százaléka kék-, 20 százaléka fehérgalléros.

Az EVE Power ezeket az arányokat kívánják tartani január végén induló toborzási kampánya során is, amikor is négyszáz új munkatárs felvételét tervezik.

Az első félévben elsősorban technikusokat, a másodikba pedig mérnököket toboroznak.