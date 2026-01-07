Eladták Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: az angol tulajdonos nem amatőr – nem csak a sportba rakhatja a pénzét, ezzel sokan jól járhatnak
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC-Újpest meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.
Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.
Hosszú távon számol a tulaj a Debrecennel
Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, ugyanakkor a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.
A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban.
Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében. Fontos hangsúlyozni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik – emelte ki. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek – tette hozzá. A közlemény kiemeli, hogy a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.
Hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint
- az Egyesült Királyságban
- és Európában
megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén.
Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely
több mint 30 millió követőt ér el világszerte.
Az átalakulás részeként a debreceni klub igazgatóságának létszáma hét főre bővült, a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki. Mark Stott lett. A DVSC Futball Zrt. Igazgatóságának jelenlegi tagjai: Mark Stott (elnök), Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs.
Egy kísérlet már történt a Loki megmentésére
A klub nemrégiben már kísérletet tett arra, hogy ezen a méltatlan helyzeten tehetősebb vőlegény segítségével lendüljön túl, és tavasszal úgy is látszott, hogy a spanyol Five Eleven Capitallal kötendő házassága tartósan el is hozza számára az anyagi stabilitást.
A hispánok ugyan csak 10 százalékos tulajdoni hányadot szereztek, de belengették, hogy rövidesen többségi tulajdonossá lépnek elő, amitől a klub és a városvezetés is a csapat pénzügyi helyzetének látható javulását remélte. Ez azonban annyira nem következett be, hogy most ősszel már az elmaradt fizetések kifizetéséhez az önkormányzatnak kellett a zsebébe nyúlnia.