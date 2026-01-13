Deviza
Ilyet még nem láttak: átadták a legnagyobb magyar vidéki város új luxusszállodáját – ez már a németeknek és a kínaiaknak kell

Ilyet még nem láttunk Debrecen belvárosában. Ünnepélyesen átadták a négycsillagos Hotel Lycium – Handwritten Collection szállodát. A debreceni beruházás a beruházás mindösszesen 11 hónap alatt valósult meg.
VG
2026.01.13, 09:11

Ünnepélyesen átadták a négycsillagos Hotel Lycium – Handwritten Collection szállodát a debreceni belvárosi hotelkomplexumban — közölte a HAON. 

Papp László Debrecen polgármester
Papp László, Debrecen polgármestere hatalmas előrelépésnek nevezte a hotel megnyitását. / Fotó: Czeglédi Zsolt

A sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitó ünnepségen felelevenítették, egy éve lezárult a Hotel Lycium bérbeadására irányuló pályázat, a szerződést 2025. január végén írták alá a felek. Az üzemeltetést a Szinerty Kft. és az Accor-csoport közösen végzi. A szálloda a Handwritten Collection márka részeként folytatja, mely több mint húsz hotellel van jelen szerte a világban.

Átadták Debrecen új luxusszállodáját

A Hotel Lycium Debrecen hivatalosan is új fejezetet nyit, a beruházás mindösszesen 11 hónap alatt megvalósult. Papp László polgármester elmondta, elég régóta van lehetősége figyelemmel kísérni a város fejlődését, és azon helyi politikusok közé tartozik, akik emlékeznek még az első kapavágásra ezen a területen. 

Kiemelte:

a Hotel Lycium 2006-ban épült azzal a céllal, hogy a szomszédos kongresszusi központtal együttműködve támogassa a konferenciaturizmust. A szálloda jó befektetésnek bizonyult, amikor 2017-ben megvásárolta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., azonban a hotel megérezte a pandémia és az energiaválság negatív hatásait, emellett a jövőre 20 éves létesítmény megérett egy átfogó felújításra is.

Nem csak a hotel vendégeinek nyílnak lehetőségek

Innentől a vendégek egy modern, mégis személyes atmoszférájú környezetben élvezhetik a szolgáltatásokat, ahol minden részlet a kényelmet és az egyediséget szolgálja. Ez a brand tökéletesen illeszkedik Debrecen üzleti és kulturális életének igényeihez, új színt hoz a város szállodai kínálatában.

 Fontos változás, hogy egy új étterem is létrejött az épületen belül, melynek elrendezése lehetőséget ad arra, hogy az étterem kiszolgálja a szállóvendégek és a városlakók igényeit egyaránt. A felújítás mintegy egymilliárd forintból valósult meg.

Szabó Sándor, a Szinorg Universal Zrt. általános vezérigazgató-helyettese beszédében megjegyezte, amikor ezt a pályázatot a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. kiírta, akkor arra gondoltak, hogy egy olyan megújulást hoznak a Hotel Lyciumba, ami segít megtartani az értékeit, de mégis „belecsempészik” azokat a nemzetközi rendszerekből fakadó frissességet és működést, amire úgy érezték, hogy Debrecennek szüksége van.

Mintegy 92 szoba újult meg a szállodában: az összes burkolatot kicseréltük, újak az ágyak, világítótestek, még a bejárati ajtót is lecseréltük mindenhol. Ahol a legnagyobb változás van, az a lenti közösségi tér. A konferenciatermekben is új berendezések vannak, modern technikai eszközökkel szereltük fel azokat. Kicsit kevésbé látványos, de kicseréltük a lifteket, amik bár működtek, de az üzembiztonsági érdekében ezeket is kicseréltük. Továbbá a háttérben egy teljesen új épületfelügyeleti rendszer vezérli a szobák energetikáját, akár a foglalási rendszerrel összekötve; a vendég érkezéséhez tudjuk optimalizálni a energiafogyasztást

– részletezte az kivitelező.

 

