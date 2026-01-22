Sürgős döntést hoztak a debreceni BMW-gyárról a németek: máris hozzá kell nyúlni a termeléshez – ezt az egész magyar gazdaság megérezheti
Már most rendkívüli népszerűségnek örvend Németországban a debreceni üzemben készülő iX3, olyannyira, hogy a BMW Group a korábban tervezettnél hamarabb egy további műszak bevezetését fontolgatja – írja a Spiegel vállalati információkra hivatkozva. Mindez egybecseng azzal, amiről október végén írtunk. A teljesen elektromos modell elképesztő érdeklődést váltott ki, az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból.
A BMW szeptemberben mutatta be az iX 3-at, amelynek gyártása december végén indult el a debreceni BMW-gyárban. A modell a Neue Klasse osztály tagja, amely mintegy 40 új típust foglal magában, amelyek elsősorban az elektromos mobilitásra összpontosítanak.
BMW-s berkekben úgy hírlik, hogy az iX3 iránt mind a magán-, mind a flottavásárlók körében „örvendetesen erős a kereslet”, ami „igen magas rendelésállományt” eredményezett. A müncheni konszern ezért fel kívánja pörgetni a termelést a magyarországi Debrecenben, és az eredetileg tervezettnél korábban vezetne be egy plusz műszakot
– írja a Spiegel. Ennek oka, hogy szokatlanul magas azon magánügyfelek aránya, akik korábban még nem vezettek BMW-t. A lap úgy tudja a, hogy Németországban minden harmadik megrendelő új vásárló.
A Mercedes is felpörgeti az új modell gyártását
Az eddigi vevők szemlátomást látatlanban rendelték meg az autót, hiszen a tesztvezetésekre csak március elejétől nyílik lehetőség, amikor a modell ténylegesen a kereskedésekbe kerül. A versenytárs Mercedes-Benz is élénk érdeklődésről számol be legújabb modellje, az elektromos GLC SUV iránt, amelyet a konszern szeptemberben, a müncheni autókiállításon mutatott be. A cég környezetéből származó hírek szerint a vásárlói érdeklődés jelentősen meghaladja a várakozásokat, a rendelésállomány pedig már most kitart az év második feléig.
Mindkét gyártó jelentős piaci részesedést veszített Kínában az elmúlt évben. Miközben a BMW-nek sikerült ellensúlyoznia az értékesítés gyengülését az amerikai és európai növekedéssel, a Mercedes-Benz világszerte tíz százalékkal kevesebb autót adott el, mint 2024-ben. Egyelőre nem világos, hogy a Donald Trump amerikai elnök által eredetileg februárra bejelentett új vámok mennyire sújtották volna a német gyártókat és új modelljeik értékesítési kilátásait – teszi hozzá a német lap.
A magyar járműiparnak úgy hiányzik a BMW-gyár felpörgése, mint egy falat kenyér
A magyar gazdaság gazdaság számára kifejezetten kedvező a hír debreceni BWM-gyár termelésének vártnál gyorsabb felfutása. Az elmúlt két évben nem csak a német autóipar, hanem a hazai járműgyártás is az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli. Ezt alátmasztják az Európai Autóipari Szövetség (ACEA) adatai is: 2025 első félévében 218 823 személygégpjármű gördült le a Magyarországon jelenlévő nagy gyárak, mint a Mercedes, az Audi és a Suzuki gyártószalagairól.
Ez tavalyhoz képest 7,2 százalékos, a két évvel ezelőttihez képest 14 százalékos csökkenés.
A járműipar ilyen dráma visszaesése mögött jóval mélyebb, strukturális tényezők húzódnak, erre írtuk korábban, hogy valósággal átok lett a magyar gazdaság számára Mercedes és Audi. A korában válságállónak hitt német prémiumgyártók egyszerre szenvednek
- a kínaiak előretörésétől és a piacvesztésétől,
- az európai konjunktúra gyengélkedésétől,
- a vámháborútól, valamint
- a tecnhológiai átállás okozta versenyhátránytól.
Többek között ez magyarázza a magyar gazdaság problémáit is, tavaly mindössze 0,5 százalékkal nőhetett a GDP, azaz a harmadik egymást követő évben sem volt képes érdemi növekedésre. A gyógyírt a magyar gazdaság bajaira az új gyárak, mint a BMW és a BYD üzembe helyezése jelenthetik, mégha ezek felfutása a vártnál lassabb lehet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság kérdésére a héten azt nyilatkozta, hogy csak a harmadik negyedévtől várható fordulat a hazai járműiparban. "Összességében kettős képet látok, van egy nagy költekezés, de az autóipar szenved” – utalt a miniszter arra, hogy költségvetés élénkítésbe kezdett a Merz-kormány. Részben ennek a számlájára írható, hogy a német gazdaság egyik fontos hangulatindexe, a ZEW-index januárban valósággal kilőtt, és több mint 4 és fél éves szintjére emelkedett.