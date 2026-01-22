Már most rendkívüli népszerűségnek örvend Németországban a debreceni üzemben készülő iX3, olyannyira, hogy a BMW Group a korábban tervezettnél hamarabb egy további műszak bevezetését fontolgatja – írja a Spiegel vállalati információkra hivatkozva. Mindez egybecseng azzal, amiről október végén írtunk. A teljesen elektromos modell elképesztő érdeklődést váltott ki, az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból.

Sürgős döntést hoztak a debreceni BMW-gyárról a németek: máris hozzá kell nyúlni a termeléshez – ezt az egész magyar gazdaság megérezheti

A BMW szeptemberben mutatta be az iX 3-at, amelynek gyártása december végén indult el a debreceni BMW-gyárban. A modell a Neue Klasse osztály tagja, amely mintegy 40 új típust foglal magában, amelyek elsősorban az elektromos mobilitásra összpontosítanak.

BMW-s berkekben úgy hírlik, hogy az iX3 iránt mind a magán-, mind a flottavásárlók körében „örvendetesen erős a kereslet”, ami „igen magas rendelésállományt” eredményezett. A müncheni konszern ezért fel kívánja pörgetni a termelést a magyarországi Debrecenben, és az eredetileg tervezettnél korábban vezetne be egy plusz műszakot

– írja a Spiegel. Ennek oka, hogy szokatlanul magas azon magánügyfelek aránya, akik korábban még nem vezettek BMW-t. A lap úgy tudja a, hogy Németországban minden harmadik megrendelő új vásárló.

A Mercedes is felpörgeti az új modell gyártását

Az eddigi vevők szemlátomást látatlanban rendelték meg az autót, hiszen a tesztvezetésekre csak március elejétől nyílik lehetőség, amikor a modell ténylegesen a kereskedésekbe kerül. A versenytárs Mercedes-Benz is élénk érdeklődésről számol be legújabb modellje, az elektromos GLC SUV iránt, amelyet a konszern szeptemberben, a müncheni autókiállításon mutatott be. A cég környezetéből származó hírek szerint a vásárlói érdeklődés jelentősen meghaladja a várakozásokat, a rendelésállomány pedig már most kitart az év második feléig.

Mindkét gyártó jelentős piaci részesedést veszített Kínában az elmúlt évben. Miközben a BMW-nek sikerült ellensúlyoznia az értékesítés gyengülését az amerikai és európai növekedéssel, a Mercedes-Benz világszerte tíz százalékkal kevesebb autót adott el, mint 2024-ben. Egyelőre nem világos, hogy a Donald Trump amerikai elnök által eredetileg februárra bejelentett új vámok mennyire sújtották volna a német gyártókat és új modelljeik értékesítési kilátásait – teszi hozzá a német lap.