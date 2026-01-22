Csak kevesen tudják, pedig igaz: magyar kisvárosban épül Európa legnagyobb dróngyára – most felfedezték maguknak az amerikaiak és a németek

A magyar ABZ Innovation Kft. jelentős lépést tett a globális drónpiacon: a Szentendrén működő vállalat új üzemmel bővíti gyártókapacitását, amely a cég tervei szerint Európa legnagyobb civil (nem katonai célú) dróngyárává válhat – írja a Forbes.

Fotó: ABZ Innovation

Az ABZ Innovation 2021 óta aktívan jelen van a piacon, és rövid idő alatt a nehéz terhelésű (legalább 5 kg hasznos terhet bíró) ipari és mezőgazdasági drónok szegmensében az egyik vezető európai szereplővé nőtte ki magát – a francia DroneVolt mellett gyakran az első vagy második helyet említik a rangsorokban.

A vállalat kizárólag polgári felhasználásra fejleszt és gyárt drónokat, amelyek főként permetezésre, granulátum-szórásra, ipari tisztításra, falak mosására, csomag- vagy kamera-szállításra alkalmasak. Jelenleg 28 országban van disztribúciós hálózata, legnagyobb piaca az Egyesült Államok, és az árbevételük az elmúlt időszakban évente nagyjából háromszorosára nőtt.

A jelenlegi, 1300 négyzetméteres szentendrei telephelyen havi 20–25 drónt állítanak elő. Az új, 1060 négyzetméteres gyártócsarnok nyáron kezdi meg a működését, ezzel a kapacitás jelentősen bővül: 50 százalékos kihasználtság mellett havi 85, teljes kapacitással pedig akár évi 2000 drón előállítása is lehetővé válik 40–45 fővel.

A bővítést és a gyors növekedést egy 7 millió eurós (kb. 2,7 milliárd forintos) tőkebevonás támogatja, amelyben amerikai, német és magyar befektetők vettek részt. Ez a kör a drónszektorban kiemelkedően magas összegnek számít európai viszonylatban. Ludvigh Károly ügyvezető szerint a cél nem kevesebb, mint hogy a nyugati világ egyik legnagyobb dróngyártójává váljanak, kihasználva a polgári drónok iránt robbanásszerűen növekvő keresletet.

Mint fogalmazott a lapnak: „A polgári célú drónok piacán egyébként már most is első vagy második helyen állunk, ami sokkal többet mond el az európai drónpiacról, mint rólunk.” A fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, hogy az európai ipar egyre inkább saját gyártású, megbízható alternatívákat keres a dróntechnológiában.