Pörög a duguláselhárító maffia, bármikor jöhetnek a kidobók: 1,4 millióval húztak le egy párt – ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

A csalók leggyakoribb eszköze a telefonban beígért rendkívül alacsony ár. A helyszínen azonban „hirtelen kiderül”, hogy külön díja van a vágófej használatának, a kiszállásnak. De a legnagyobb csapda: a méterdíj. Ilyenkor gyakran a valós csatornahossz többszörösét számolják fel a duguláselhárítók, és így lesz a pár tízezer forintos ígéretből több százezres vagy akár milliós végszámla.

Volt, ahol egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató / Fotó: Science Photo Library via AFP

„Kidobók” a kapuban

A közelmúltban Monoron egy társasházi alapvezeték dugulásához hívtak ki egy csapatot az esti órákban.

A „szakemberek” alig két óra munka után 1,4 millió forintot követeltek, és azonnali átutalást sürgettek – miközben a probléma meg sem oldódott

– mesélte az első történetet Batuska Csaba, a Drain Expert Kft. szakértője. Kiemelte, hogy hasonlóan drámai eset történt Szentendrén is.

Ott egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató.

Az ügyfél állítása szerint ekkora összeg nem állt rendelkezésére, ezért alkudozni próbált, de a helyzet gyorsan elmérgesedett. A szolgáltató azonnali fizetést követelt, és fenyegető hangnemet használt. Majd a helyszínen „kidobó jellegű” alakok jelentek meg nyomatékosítani a fizetési igényt.”

A szakember szerint egy ilyen munka reális költsége , még sürgősségi felárral is, a töredéke, nagyjából az egyötöde lenne a kiszámlázott összegnek. A duguláselhárítás ára Magyarországon 2026-ban jellemzően 15 ezer és 70 ezer forint között mozog, attól függően, hogy milyen típusú dugulásról van szó, hol található az elzáródás, és milyen technológiára van szükség a probléma megszüntetéséhez.

Így szűrhetjük ki a csalókat

A csatornavizsgáló specialista azt javasolja, hogy mielőtt bárki beengedné a kiérkező szakembert a lakásába, már a telefonban tisztázza az alábbiakat. „Fix áron dolgoznak-e – vagyis ragaszkodjon egy előre egyeztetett végösszeghez vagy egy fix árkerethez! Fontos, hogy van-e méterdíj vagy egyéb felár. A méterdíjas elszámolás ugyanis szinte minden esetben elszálló költségekhez vezet. Meg kell kérdezni, hogy adnak-e hivatalos számlát és garanciát. Ha a weboldalon a cégadatok, vagy az adatvédelmi tájékoztató hiányzik, vagy kerülik a számla kérdését, azonnal keressünk másik szolgáltatót!” – magyarázza a Drain Expert Kft. képviselője.