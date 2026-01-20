Deviza
Dzsudzsák Balázs

Bajban a magyar válogatott rekorder labdarúgó: végrehajtást rendeltek el a cégénél – sorra dőlnek be a vállalkozásai

Végrehajtást rendelt el a NAV, a DB7.hu Kft.-nél. Dzsudzsák Balázs vállalkozása az elmúlt években több százmilliós veszteséget halmozott fel.
Zováthi Domokos
2026.01.20, 09:56
Frissítve: 2026.01.20, 10:27

Végrehajtást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dzsudzsák Balázs rekorder magyar válogatott labdarúgó és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni cégénél – derült ki az Mfor cikkéből.

665619117 Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs lépett a legtöbbször pályára a magyar válogatottban / Fotó: AFP

A rekorder magyar válogatott labdarúgó és üzlettársa debreceni vállalkozása évek óta veszteséges: 2022-ben 22 millió forintos bevétel mellett 78 millió forintos mínuszt termelt, 2023-ban már bevétele sem volt, a vesztesége pedig elérte a 89 millió forintot.

Korábbi cégei is döcögtek Dzsudzsáknak

Bár tavaly 53 millió forintra nőtt az árbevétele, a cég így is 48 milliós veszteséggel zárt. A sportszer-kiskereskedelemmel és tanácsadással foglalkozó vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van az Opten adatai szerint.

Dzsudzsák Balázs más cége is került már nehéz helyzetbe: korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei hiúsultak meg,

és a Market Invest Hungary Kft.-vel sem járt szerencsével. Noha 2023 közepén többségi tulajdont szerzett a püspökladányi cégben, a NAV még abban az évben végrehajtást indított a vállalkozás ellen. Dzsudzsák azóta eladta az üzletrészét, a céget pedig VAP-LOG Kft.-re nevezték át.

Tavalyelőtt szintén jelentős, 180 milliós veszteséget termelt az a cégcsoport is, amelyet a győri Széchenyi István Egyetem vásárolt meg Dzsudzsák Balázstól.

Az egyetem 2023-ban 370 millió forintot fizetett a győri Rába Medical Center Kft.-ért és a tulajdonos Rába Medical Invest Kft.-ért. A vásárlás idején az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki köztudottan jó barátságot ápol a labdarúgóval. Az egyetem a tranzakciót a térség egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztési szándékával indokolta.

