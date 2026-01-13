Deviza
Ford
Magyarország
autó

Ellenszert keres az egyik magyarországi importőr az agresszív kínai gyártók ellen

Bőven az iparági növekedés felett teljeített tavaly a Ford Magyarország. A márka bennmaradt a hazai TOP3 márkában, de az igazi neövekedést a hasznogépjármű értékesítés hozta a vállalatnak.
2026.01.13, 11:54
Frissítve: 2026.01.13, 11:56

Van némi probléma az európai elektromosatók eltejedésével, méghozzá az, hogy nem a gyártók terveinek megfelelően növekszik az elterjedésük. 

Ennek köszönhetően már több gyártó is jelezte, hogy hozzányúlt az e-autó-startégiájához, most így tesz a gord is.

 A tervek szerint a hangsúlyt nagyobb mértékben fókuszálják a hibrid hajtásra, amely iránt az érdeklődés töretlen. 

Ford F-150’s at the Ford Motor Company Dearborn Truck Plant in Dearborn on Friday, July 18, 2025.Ford has been taking more
Ford: nem voltak rosszak Magyarországon sem Fotó: USA TODAY Network via Reuters Co

Az e-autó piac a jelek szerint hálátlan, ugyanis itthon például 8 százalék körüli a penetráció, amelyet tavaly 30 százalékos növekedéssel ért el. Ezt is úgy, hogy jelentős állami támogatást lehetett igényelni az ilyen hajtású személyautókra. A hazai penetráció az európainak a fele, amely ugyancsak gyengébb, mint a korábban várt.

Ennek ellenére a Ford Magyarországnak nem kell telesítrnia a bögrét, 2025-ben szép volumennövekedést ért el. Kővágó-Laky Andrea a magyarországi és cseh Ford ügyvezető igazgatója évindító sajtótéjékoztatóján elmondta, hogy a cég tavaly 

  • 10,7 százalékos piaci részesedést ért el 
  • a 16311 regisztrációval, 
  • amely 17,6 százalékos növekedésnek felel meg. 

(A regisztrációból több mint 8 ezer személyautó volt, ebből a leksikeresebbnek az Explorer számítot, a cég ebből 13 milliós átlagárra belőtt típusból adta el tavaly a legtöbbet. A teljes hazai újautó piac kevesebb, mint 130 ezer volt, jellemzően flotta vezérelt szegmens.) 

A cég egyébként a hazai hasznogépjármű szegmensben piacvezető és az összeladás tekintetében is nagyon erős.

Az is jól látszik, hogy Európában tarolnak az elektromos szegmensben a kínaiak, amire eddig nem tudott válaszolni az európai és amerikai autógyártás. 

A kínai modellek modernek, innovatívak, rugalmasak a piaci igényekre és nem utolsó sorban rendkívül jó ár-érték arányúak. 

Ezt az európai gyártók egyszerűen képtelenek voltak lekövetni. Az e-szegmensben például a Tesla is lekerült a trónról. A Ford válasza, hogy Európában stratégiai partnernek a Renault-ot választotta, és a franciakkal igyekszik olyan terméket fejleszteni, ami árban és értékben is felveszi a versenyt a kínaiakkal. Ez első olcsóbb termékek 2028-ra várhatók és az e-hajtásokat utána követhetik a hibridek is.

