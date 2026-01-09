Magyarország közelebb lépett a kis atomreaktorokhoz, Lantos Csaba fontos részleteket árult el

Lesznek újabbak az ország egyetlen áramot termelő földhőforrása mellett?

Jelenleg egyetlen áramtermelő geotermikus erőművünk van, az átlagosan 1,2 megawattot termelő turai létesítmény. A Jedlik Ányos Energetikai Programban minden korábbinál több forrással, 41 milliárd forinttal ösztönözzük a földhő használatát. A három ágazati pályázat közül az elsőként megnyíló éppen a geotermikus áramtermelést támogatja majd 12 milliárdos kerettel. A januártól elérhető lehetőséget a 19 milliárd forintos ágazati beruházási hitel, és a fúrási kockázatok csökkentését szolgáló 10 milliárd forintos felhívás követi majd. Azokat a reményeket túlzónak tartom, hogy mi lennénk a második Izland, de fűtésre az eddiginél sokkal jobban kihasználhatjuk az ország geotermikus adottságait. A Jedlik-program két távhőpályázatának egyike a szektor zöldítését segíti, itt a biomassza mellett a földhő viheti a prímet. A geotermia a támogató szabályozásnak és a pénzügyi ösztönzőknek köszönhetően a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

Mikor lesz áttörés a hazai szélenergiában? A jogszabály 2024-ben megszületett, és még mindig csak csiszolják. Miért?

700 kilowattnyi kapacitás kiosztása már megtörtént, az áttörés 2029-re várható. A jelenlegi beépített teljesítmény 325 megawatt. 2030-ra ígéretemhez híven ezt megháromszorozzuk, elérjük az 1 gigawattot. Itt az előkészületek időigényesek, és ez igaz a jogszabályokra is. Tekintettel kell lenni a közeli települések elvárásaira. Csak oda épülhet új létesítmény, ahol az emberek ezt nem ellenzik. Nem tétlenkedünk, a tavalyi jogszabályi könnyítésnek köszönhetően a Kisalföldön és környékén akár 199 méter magas tornyok is állíthatók. De minden esetben biztosítani kell a szélerőművek hálózati csatlakozását, a megépülő alállomások köré települhetnek új szélkerekek az északnyugati országrészben.

Ezeket kötelező energiatárolóval létesíteni?

Nem. De a Jedlik-program januárban induló vállalati pályázata az energiatárolók mellett megújuló kapacitás létesítését, bővítését is támogatja.

Sokak szerint elavulóban vannak a hazai e-töltő-hálózat legrégebbi elemei. Ön hogyan látja?

Nem tudom cáfolni. Volt egyébként egy 28 milliárd forintos pályázatunk, korszerű, nagy kapacitású berendezések telepítésére. A forrásnak azonban csak a negyedét vitték el, egyetlen okból: a támogatás feltételéül szabtuk, hogy minden pályázónak legalább egy olyan járásban kell legalább egy töltőt telepítenie, ahol ma nincs töltőállomás. A nyilvános töltőket egyébként az átutazók használják. Aki magánszemélyként megteheti, az a rövidebb utakra, hétköznapi használatra az alacsony hatósági áron, otthon vételez áramot. A nagy kapacitású országos töltőhálózatot az Európai Unió erőlteti a majdani elektromos kamionok miatt. Nagyjából annyi elektromos kamiont látunk, amennyi elektromos repülőt.

Mikor dönthet Magyarország a kis moduláris atomreaktorok (SMR) beszerzéséről? Érdemes megvárni, amíg egymáshoz kapcsolva is bizonyítanak az ilyen egységek?

A magyarországi SMR-ek telepítése a következő évtizedben várható. Mielőbbi üzembe helyezésüket segíti, hogy az ilyen létesítmények 3-5 év alatt felépíthetők, ez a hagyományos nagy atomerőműveknél 10-12 év. További előnyük, hogy a kisebb teljesítményük miatt rugalmasabban kapcsolhatók rá a villamosenergia-hálózatra, és a hűtési igényük is kisebb. Már eddig is folyamatosan monitoroztuk a fejlesztéseket a világ minden részében. A kínai SMR már hálózatra termel, láttam a Rolls-Royce moduljait is. Összesen 12 egymással versengő dizájnt ismerünk.

A fejlesztés jelenlegi fő szempontja nem a kis méret, hanem a gazdaságosság, ami üzemi körülmények közötti sorozatgyártást feltételez.

Ezzel szemben a működő nagyreaktoroknak szinte minden berendezése egyedi, a munka nagy része pedig az atomerőmű telephelyén folyik, lényegében manufakturálisan. Viszont a modularitásból az SMR-ek esetében már a szabványosítás, abból pedig az következik, hogy nem kell a berendezéseiket, alkatrészeiket egyenként engedélyezni, mint a nagyreaktorokét.

Az Országgyűlés kezdeményezésünkre már megadta az előzetes, elvi hozzájárulást a hazai előkészületek megindításához. A kormány feladata most az, hogy további ismereteket szerezzen az SMR-ekről, kérje be a lehetséges gyártók ajánlatait. A jogszabályokat az Országos Atomenergia Hivatallal közösen dolgozzuk ki.

Nem az amerikai SMR-ek az esélyesebbek Magyarországon?

Az amerikai csúcstalálkozó eredményei valóban erős alapot adtak a közös munka folytatásához, de hasonló együttműködési lehetőségeket kínálnak a korábban aláírt szerződések más, például kínai, brit, francia és japán partnerekkel. Többféle megoldás verseng, korai lenne egyetlen beszállító mellett kizárólagosan elköteleződni. Nem látni, ki szakítja majd át a célszalagot. Azonban az előkészületekkel haladni kell, hogy mire kitisztul a kép, a jogszabályi és az engedélyezési környezet alkalmas legyen a fejlesztések mielőbbi megkezdésére.

Mit lehet tudni az amerikai technológiáról?

Az amerikaiaknak hat dizájnjuk is van, ebből négy versenyez igazából, mert a maradék kettő egyelőre elég egyedi megoldással próbálkozik. A hatból három olyan technológiájú – nyomottvizes – mint a paksi, amelynek alkalmazásában a magyar szakemberek komoly tapasztalattal bírnak, egyebek mellett ezt is mérlegelni kell a választáskor. Ebből kettő 300 megawattos, ez az SMR kategória nem hivatalos felső határa, egy pedig 77 megawattos. Az utóbbi már valóban egy nagy, sokkerekes trailerrel egyenesen a telephelyre szállítható. Összességében azon vagyunk, hogy minél előbb választhassunk, de ehhez egynél több értékelhető ajánlat kell.

Lantos Csaba: nem látni, ki szakítja majd át az SMR-beszerzés célszalagját / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Érdemes lesz a hazai nagyvárosok távfűtését is megoldani SMR-rel?

Egy 300 megawattos blokk képes lenne rá, de elsősorban iparvállalatok, adatközpontok energiaellátása lenne a cél. A telepítéshez mindenképpen szükség van a létesítmény helyi társadalmi elfogadottságára is.

Miért van szükség Pakson a kiégett fűtőelemek amerikai technológiájú konténeres tárolására (ezt is rögzíti a magyar–amerikai megállapodás), amikor a meglévő létesítmény is biztonságos?

A meglévő létesítményt folyamatosan bővíteni kell. Az ilyen beruházás azonban drága, és fogy a rendelkezésre álló hely. Az amerikaiak által kínált megoldás az eddig alkalmazottnál sokkal gazdaságosabb, kevesebb helyet igényel. Emellett arról tárgyalunk, hogy hozzanak ide valamilyen gyártási fázist is, itt készülhetnének ezek a konténerek.

Van a Westinghouse-nak olyan, megbízhatóan használható fűtőeleme, amilyet a Paksi Atomerőmű használhatna, szintén a magyar–amerikai megállapodás alapján? Ukrajnában volt a cég termékével probléma.

A társaság szállított már Finnországba is, ahol a fűtőelemek problémamentesen működnek. Előttünk írtak alá velük a bolgárok és a csehek. Hozzánk 2029-től szállítanának, addig kitart a már betárolt orosz fűtőanyagkészlet. A következő években végig kell vinni a biztonságos használatot garantáló engedélyeztetést is.

Hol tart a paksi üzemidő-hosszabbítás? Anélkül az első paksi blokkot 2032-ben le kell állítani.

A legidősebb paksi blokkot már 2031-ben leállítjuk, de éppen a 20 évesre tervezett második üzemidő-hosszabbításhoz szükséges felújítása miatt. A munka ütemterv szerint halad, a további három blokkot is kivesszük majd a termelésből az engedélyük lejárta előtt egy évvel. Egy-egy blokk kieső termelését a karbantartás, üzemanyagcsere miatt rendszeres tervezett leállások idejére már most is tudjuk pótolni. A következő évtized elejére a megépülő gázerőművekkel, tovább bővülő zöldenergia-termelési és -tárolási képességekkel még kevésbé jelent majd gondot egy blokk átmeneti hiánya.

A reaktortartály viszont nem cserélhető.

A csillebérci kutatóintézetben vannak olyan acéldarabok, amelyek abból az acélból származnak, amelyből a paksi Skoda-reaktorok készültek. A kutatóreaktorban azokon tesztelik az anyag öregedését. A kérdés az, hogy kialakult-e olyan üvegesedés, amely a további használatot akadályozná. Az eddigi vizsgálatok szerint nem, mert nagyon jó minőségű az acél. Ez a végső korlát, minden más kicserélhető egy atomerőműben.

Az energiafogyasztás fokozatosan az áram irányába tolódik el. A fosszilis energiahordozók ugyan tartósan velünk maradnak, de a tiszta, karbonmentes villamos energia szerepe Magyarországon is tovább nő. Azon dolgozunk, hogy a sokszínű, bőséges belföldi áramtermelési és -tárolási képességekkel hosszú távon is garantálni tudjuk a magyar családok és vállalkozások biztonságos, megfizethető, klímabarát ellátását.