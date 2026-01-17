Olajmultis csúcsvezető Magyar Péter oldalán; a Tisza Magyarországra importálná a rezsinövelő brüsszeli energiapolitikát

Új szereplő jelent meg Magyar Péter környezetében: a Tisza Párt elnöke pénteken közösségi oldalán osztott meg egy fényképet Kapitány Istvánnal, a Shell egykori globális alelnökével. A hivatalos magyarázat szerint gazdasági és energetikai egyeztetés zajlott, Kapitány felbukkanása azonban ennél jóval többet sejtet: a Tisza Párt energiapolitikai irányváltásának előkészítését.

Egy fotó, amely előrevetíti a Tisza brüsszeli energiapolitika képét / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Az impexes világtól a Shell csúcsáig

Kapitány István karrierje a szocialista időszak külkereskedelmi világában indult. Az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.

Politikai nyitás és baloldali biztatás

A vállalatvezető ezt követően egyre nyíltabban beszélt arról, hogy nem zárkózik el a politikai szerepvállalástól.

Több interjúban is megerősítette ezt, miközben a baloldalról egyértelmű jelzéseket kapott. Kóka János volt SZDSZ-es miniszter nyilvánosan is arra buzdította, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal és más globális üzleti szereplőkkel.

LNG, Brüsszel és az orosz energiahordozók kérdése

Kapitány István szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet. Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta.

Mit jelentene a Tisza energiapolitikai fordulata?

A Tisza Párt álláspontja az uniós elvárásokhoz igazodik, amelyek az orosz gáz- és olajimport teljes felszámolását célozzák. Egy ilyen irányváltás szakértők szerint az alábbi következményekkel járna:

az orosz olaj- és gázszerződések felmondása,

a drágább és piaci szempontból bizonytalanabb LNG-beszerzés előtérbe helyezése,

jelentős energiaár-emelkedés,

az ellátásbiztonság romlása,

a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válása.

A Tisza EP-frakciója már 2024-ben világossá tette: támogatja az orosz energiahordozóktól való teljes leválást, beleértve a közvetett importot is.