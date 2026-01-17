Olajmultis csúcsvezető Magyar Péter oldalán; a Tisza Magyarországra importálná a rezsinövelő brüsszeli energiapolitikát
Új szereplő jelent meg Magyar Péter környezetében: a Tisza Párt elnöke pénteken közösségi oldalán osztott meg egy fényképet Kapitány Istvánnal, a Shell egykori globális alelnökével. A hivatalos magyarázat szerint gazdasági és energetikai egyeztetés zajlott, Kapitány felbukkanása azonban ennél jóval többet sejtet: a Tisza Párt energiapolitikai irányváltásának előkészítését.
Az impexes világtól a Shell csúcsáig
Kapitány István karrierje a szocialista időszak külkereskedelmi világában indult. Az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.
Politikai nyitás és baloldali biztatás
A vállalatvezető ezt követően egyre nyíltabban beszélt arról, hogy nem zárkózik el a politikai szerepvállalástól.
Több interjúban is megerősítette ezt, miközben a baloldalról egyértelmű jelzéseket kapott. Kóka János volt SZDSZ-es miniszter nyilvánosan is arra buzdította, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal és más globális üzleti szereplőkkel.
LNG, Brüsszel és az orosz energiahordozók kérdése
Kapitány István szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet. Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta.
Mit jelentene a Tisza energiapolitikai fordulata?
A Tisza Párt álláspontja az uniós elvárásokhoz igazodik, amelyek az orosz gáz- és olajimport teljes felszámolását célozzák. Egy ilyen irányváltás szakértők szerint az alábbi következményekkel járna:
- az orosz olaj- és gázszerződések felmondása,
- a drágább és piaci szempontból bizonytalanabb LNG-beszerzés előtérbe helyezése,
- jelentős energiaár-emelkedés,
- az ellátásbiztonság romlása,
- a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válása.
A Tisza EP-frakciója már 2024-ben világossá tette: támogatja az orosz energiahordozóktól való teljes leválást, beleértve a közvetett importot is.
Origo: új szerepben a Shell-vezér és a nemzetközi háttér
Az Origo cikke szerint Kapitány István nem csupán szakértőként, hanem lényegében a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai főszakértőjeként, gyakorlatilag miniszterjelöltjeként jelent meg a politikai színtéren.
A pártelnök legfőbb méltatásában őt „a gazdasági élet ikonjaként” és a „legmenőbb szakemberként” mutatta be, ami mögött egy erős nemzetközi háttér is sejlik: a Shell globális alelnökeként Kapitány 37 évig dolgozott multinacionális közegben, ahol a vállalat tulajdonosi struktúrájában olyan nagy befektetők is szerepelnek, mint a BlackRock és a Vanguard.
A volt Shell-vezér pályafutása során mindig megbízható végrehajtóként tűnt fel, és most a politikai térben is ehhez hasonló szereppel számolnak vele.
Több mint egy fotó
Kapitány István feltűnése Magyar Péter mellett ezért nem pusztán szakmai egyeztetésként értelmezhető. Sokak szerint ez annak az energiapolitikai iránynak az előképe, amely Brüsszel elvárásait követné – akár súlyos gazdasági és társadalmi következmények árán is.