Az indokoltnál nagyobb mértékben drágult az egyik fontos alapanyag – azonnali vizsgálatot indít a hatóság

Az elmúlt időszakban érezhetően nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, emiatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított. A hivatal gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy hazánkban egy magasabb árszint alakult ki.

Fotó: Shutterstock

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tavaly decemberben jelentette be, hogy a két intézmény új alapokra helyezi együttműködését az infláció csökkentése és a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében. Az együttműködés keretében a versenyhatóság a jegybankkal közösen vizsgálja egyes élelmiszerek árazási gyakorlatát. A GVH már akkor jelezte, hogy mérlegeli a versenyjogi eszköztárába tartozó eszközök alkalmazását, így indokolt esetben gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében.

A hazai fogyasztói árszint összességében az európai uniós átlag 69 százalékán áll.

Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg

a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább.

Jelentős különbség mutatkozik tehát az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel. Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható.

Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot

az Eurostat adatai szerint.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolaj (főleg napraforgóolaj) kerül felhasználásra a hazai háztartásokban. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve a napraforgó-étolaj alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi mintegy 10-20 százalékra tehető.