Az indokoltnál nagyobb mértékben drágult az egyik fontos alapanyag – azonnali vizsgálatot indít a hatóság
Az elmúlt időszakban érezhetően nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, emiatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított. A hivatal gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy hazánkban egy magasabb árszint alakult ki.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tavaly decemberben jelentette be, hogy a két intézmény új alapokra helyezi együttműködését az infláció csökkentése és a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében. Az együttműködés keretében a versenyhatóság a jegybankkal közösen vizsgálja egyes élelmiszerek árazási gyakorlatát. A GVH már akkor jelezte, hogy mérlegeli a versenyjogi eszköztárába tartozó eszközök alkalmazását, így indokolt esetben gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében.
- A hazai fogyasztói árszint összességében az európai uniós átlag 69 százalékán áll.
- Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg
- a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább.
Jelentős különbség mutatkozik tehát az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel. Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható.
Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot
az Eurostat adatai szerint.
Valami zavaros történik az étolaj piacán, a GVH vizsgálatot indított
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolaj (főleg napraforgóolaj) kerül felhasználásra a hazai háztartásokban. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve a napraforgó-étolaj alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi mintegy 10-20 százalékra tehető.
A nemzeti versenyhatóság pénteki közleménye szerint a GVH és az MNB szakértői nemrég feltárták, hogy 2024 decembere óta Magyarországon az étolaj ára euróban kifejezve – az árréskorlátozások ármérséklő hatása mellett is – gyorsabb ütemben emelkedett, mint a régiós átlag. Az étolaj hazai fogyasztói ára 2024 decembere és 2025 őszi hónapjai között euróban számolva 15,8 százalékkal nőtt. Ehhez képest a másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Az árréskorlátozás bevezetése mellett is markáns drágulás figyelhető meg a hazai piacon, ami tovább növeli az amúgy is érdemi különbséget a hazai árszint és a régiós árak között.
Ezek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a napraforgó-étolaj piacán indokolt megvizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez. Emiatt gyorsított ágazati vizsgálatot indított a versenyhatóság.
Működik az online Árfigyelő
A gyorsított ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített, piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalhatnak, és sürgős beavatkozás indokolt az adott szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött – kötelező válaszadáson alapuló – információk elemzésével tárja fel a verseny esetleges torzulásának okait, hogy szükség esetén megfelelő lépéseket tehessen. Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, ami indokolt esetben összesen kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható.
A vizsgálathoz a GVH az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja. A www.arfigyelo.gvh.hu honlapon már
- 140 termékkategóriában több mint
- 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni
- hat országos kiskereskedelmi lánc és
- három országos drogérialánc
- összesen 1799 üzletében.
A versnyhatóság 2025-ben összesen négy gyorsított ágazati vizsgálatot végzett el, ebből kettőt az élelmiszer-kereskedelem területén a hazai tej-, illetve tojáspiacon.