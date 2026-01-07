Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
eurókötvény
állampapír

Állampapír: még a kibocsátó álmait is felülmúlta az eurókötvények kereslete, meglepő diszkonttal kerülnek piacra a papírok

Az ÁKK végül hárommilliárd eurónyi forrást vont be a nemzetközi piacokról. Gyorsan lezárult, túljegyzett lett a magyar eurókötvény-kibocsátás.
VG
2026.01.07, 17:08
Frissítve: 2026.01.07, 17:42

Lezárult Magyarország idei egyik legfontosabb eurókötvény-kibocsátása: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) összesen 3 milliárd euró értékben adott el 7 és 12 éves devizakötvényeket. A befektetők közel 10 milliárd eurónyi ajánlattal rohamozták meg a papírokat, ami jelentős túljegyzés.

ÁKK eurókötvény
 Gyorsan lezárult, túljegyzett lett a magyar eurókötvény-kibocsátás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szerda reggel indult el a 7 és 12 éves eurókötvények értékesítése, amelyet az ÁKK a jelek szerint rövid idő alatt le is zárt. 

A Reuters értesülései szerint 2 milliárd eurónyi 7 éves, valamint 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű zöldkötvényt bocsátott ki Magyarország.

A befektetői érdeklődés messze meghaladta a kínálatot. A rövidebb futamidejű kötvényekre több mint 6,1 milliárd euró, míg a hosszabb, zöldpapírokra több mint 3,8 milliárd euró értékben érkeztek ajánlatok.

Összességében tehát közel 10 milliárd eurós kereslet mutatkozott a 3 milliárd eurós kibocsátásra.

Javult az eurókötvények árazása

A jelentős túljegyzés az árazásban is megmutatkozott. A hozamfelárak nagyjából 30 bázisponttal csökkentek az eredeti indikációkhoz képest. A 7 éves kötvényt az euró midswap felett 160 bázispontos, míg a 12 éves zöldkötvényt 195 bázispontos felárral értékesítette az ÁKK. Ez a gyakorlatban 4,3–5 százalék közötti euróhozamot jelenthet.

Összehasonlításképpen:

  • közel egy évvel ezelőtt Magyarország 1,5 milliárd eurónyi 10 éves kötvényt 4,5 százalékos,
  • valamint 1 milliárd eurónyi 15 éves zöldkötvényt 4,875 százalékos hozam mellett értékesített.

Ez alapján a mostani 7 éves kötvény árazása hasonló szinten van, hiszen rövidebb futamidejű és valamivel olcsóbb. A 12 éves zöldkötvény esetében azonban a kép árnyaltabb: rövidebb futamidő és magasabb hozam mellett sikerült értékesíteni, vagyis ez a tranzakció kissé drágább finanszírozást jelenthet, mint a tavalyi.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forint, vagyis nagyjából 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel. 

Ennek része lehet 2 milliárd eurónyi uniós SAFE-hitel lehívása is, ha az Európai Unió jóváhagyja a magyar igényt.

Ez azt jelenti, hogy a mostani kibocsátás után az év végéig még kisebb volumenű devizakötvény-tranzakciók jöhetnek, összesen nagyjából 1,5 milliárd euró értékben. Ezek nemcsak euróban, hanem akár dollárban, japán jenben vagy kínai renminbiben is megvalósulhatnak, attól függően, hogy mely piacokon kínálkozik a legkedvezőbb finanszírozási lehetőség.

Állampapír: szédületes tempóban téphetik az új eurós kötvényeket a befektetők – a vártnál is jobb kondíciókkal teljesülhet a kibocsátás

A Bloomberg értesülései szerint akkora a kereslet az ÁKK friss eurós kötvényei iránt, hogy az előzetesen vártnál jóval alacsonyabb kamatok mellett tudja piacra dobni az eszközöket a kibocsátó. Az eurós állampapírok iránt tavaly is brutális volt a kereslet.

 

Állampapír

Állampapír
203 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu