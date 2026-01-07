Állampapír: még a kibocsátó álmait is felülmúlta az eurókötvények kereslete, meglepő diszkonttal kerülnek piacra a papírok

Lezárult Magyarország idei egyik legfontosabb eurókötvény-kibocsátása: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) összesen 3 milliárd euró értékben adott el 7 és 12 éves devizakötvényeket. A befektetők közel 10 milliárd eurónyi ajánlattal rohamozták meg a papírokat, ami jelentős túljegyzés.

Gyorsan lezárult, túljegyzett lett a magyar eurókötvény-kibocsátás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szerda reggel indult el a 7 és 12 éves eurókötvények értékesítése, amelyet az ÁKK a jelek szerint rövid idő alatt le is zárt.

A Reuters értesülései szerint 2 milliárd eurónyi 7 éves, valamint 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű zöldkötvényt bocsátott ki Magyarország.

A befektetői érdeklődés messze meghaladta a kínálatot. A rövidebb futamidejű kötvényekre több mint 6,1 milliárd euró, míg a hosszabb, zöldpapírokra több mint 3,8 milliárd euró értékben érkeztek ajánlatok.

Összességében tehát közel 10 milliárd eurós kereslet mutatkozott a 3 milliárd eurós kibocsátásra.

Javult az eurókötvények árazása

A jelentős túljegyzés az árazásban is megmutatkozott. A hozamfelárak nagyjából 30 bázisponttal csökkentek az eredeti indikációkhoz képest. A 7 éves kötvényt az euró midswap felett 160 bázispontos, míg a 12 éves zöldkötvényt 195 bázispontos felárral értékesítette az ÁKK. Ez a gyakorlatban 4,3–5 százalék közötti euróhozamot jelenthet.

Összehasonlításképpen:

közel egy évvel ezelőtt Magyarország 1,5 milliárd eurónyi 10 éves kötvényt 4,5 százalékos,

valamint 1 milliárd eurónyi 15 éves zöldkötvényt 4,875 százalékos hozam mellett értékesített.

Ez alapján a mostani 7 éves kötvény árazása hasonló szinten van, hiszen rövidebb futamidejű és valamivel olcsóbb. A 12 éves zöldkötvény esetében azonban a kép árnyaltabb: rövidebb futamidő és magasabb hozam mellett sikerült értékesíteni, vagyis ez a tranzakció kissé drágább finanszírozást jelenthet, mint a tavalyi.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forint, vagyis nagyjából 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel.

Ennek része lehet 2 milliárd eurónyi uniós SAFE-hitel lehívása is, ha az Európai Unió jóváhagyja a magyar igényt.

Ez azt jelenti, hogy a mostani kibocsátás után az év végéig még kisebb volumenű devizakötvény-tranzakciók jöhetnek, összesen nagyjából 1,5 milliárd euró értékben. Ezek nemcsak euróban, hanem akár dollárban, japán jenben vagy kínai renminbiben is megvalósulhatnak, attól függően, hogy mely piacokon kínálkozik a legkedvezőbb finanszírozási lehetőség.