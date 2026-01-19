Nagy István: Brüsszel elárulta az európai gazdákat az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával

Ursula von der Leyen elárulta az európai gazdákat — közölte az agrárminiszter a Facebook-oldalán.

Nagy István agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen és Brüsszel elárulta az európai gazdákat / Fotó: Máthé Zoltán

Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint – jelentette az Euractiv. Von der Leyen hangsúlyozta a megállapodás geopolitikai jelentőségét is.

Amikor két, a miénkhez hasonló régió egy hangon szólal meg a globális kérdésekben, a világ odafigyel.

A megállapodást a Banco Central del Paraguayban pecsételték meg, ugyanazon a helyszínen, ahol 1991-ben aláírták az asuncióni szerződést, amely létrehozta a Mercosur-blokkot Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay között. Az ünnepségen António Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett.

A Mercosur oldaláról Santiago Pena paraguayi elnök, Rodrigo Paz bolíviai, Javier Milei argentin és Yamandú Orsi uruguayi, valamint José Raúl Mulino panamai elnök, a Mercosur társult tagja vett részt az aláírásban.

Von der Leyen és Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa pénteken korábban Brazíliába utazott, hogy találkozzon Lula da Silva elnökkel, aki nem vett részt a szombati ünnepségen, és külügyminisztere képviselte.

A magyar gazdák is kiakadtak a döntés miatt

Magyarország agrárminisztere Facebook-videójában megfogalmazta, hogy Ursula von der Leyen ezzel a döntéssel megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek.

Mégpedig azzal, hogy aláírta a Mercosur-egyezményt, azaz az Európai Unió és a dél-amerikai országok szabadkereskedelmi egyezményét. Rendkívül negatív hatásai lesznek ennek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó. Egy folyamatról van szó, hisz az első ciklusában – emlékeznek még – Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amely teljesen versenyképtelenné tette. Hol van ma már Frans Timmermans? De a hatása még a mai napig is itt él közöttünk

— nyilatkozta Nagy István.

Ukrajna kérdése is a háttérben lappang

A miniszter megemlítette az Ukrajnával megkötött szabadkereskedelmi egyezményt is, amely teljesen felborította a piacokat. Elárulta, hogy amint a Green Deal létrejött, minőségi élelmiszer jött létre, de nem védték meg a piacot.

Rászabadították a teljesen ellenőrizetlen körülmények közül termelődött ukrán mezőgazdasági termékeket a piacra. Innentől kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerültek már attól a döntéstől is a gazdák. És akkor képzeljük el, most mindez még a dél-amerikai országok mezőgazdasági termékeivel is kibővül. Európai Unió élelmiszer-ellátása nem lehet politikai játszmák részesei. Korgó gyomorral autót vezetni sem jó.

– fogalmazott Nagy István.