Fellélegezhetnek a gazdák: a kormány enyhítheti a tavalyi fagykárukat – sietnie kell annak, aki szeretné

Péntektől benyújthatók a támogatási kérelmek. Összesen 4,2 milliárd forintnyi forrás jut a 2025-ös fagykár érintettjeinek az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint.
VG
2026.01.23, 15:10
Frissítve: 2026.01.23, 15:32

Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaly tavasszal fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők, miután az agrártárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnyi forrás juthasson az érintetteknek. A támogatási kérelmeket 2026. január 23. és 2026. február 10. között lehet benyújtani elektronikusan. Hogy minél több termelő élhessen a lehetőséggel, a támogatás a kárenyhítő juttatáson felül igényelhető, így az előlegben már részesült gazdálkodók számára is elérhető – jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán.

horvát fagykár termés tavaszi fagykár
Összesen 4,2 milliárd forintnyi forrás jut a 2025-ös fagykár érintettjeinek / Fotó: Shutterstock

Az Agrárminisztérium pénteki közleménye szerint a tárcavezető elmondta, hogy minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára keletkezett, jogosult lesz erre a támogatásra. A kiszámíthatóság és a fizetőképesség ugyanis a biztonságos termeléshez nélkülözhetetlen, ezért a szaktárca a váratlan helyzetekben is a gazdálkodók segítségére van. Az agráriumot érő kihívásokkal szemben ezért egyre inkább a megelőzésre kell fókuszálni.

„A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének. Ennek köszönhetően 2025-ben összesen 1,45 milliárd forint kompenzáció juthatott el, több mint fél évvel korábban a megszokotthoz képest, a kárt szenvedett gazdákhoz. Ezt követően sikerült elérni, hogy többletforrás álljon rendelkezésre a tavaszi fagykárok kapcsán a közös krízisalapból a hét érintett tagállam, így Magyarország számára is. Ennek a rendkívüli támogatásnak az igénylése indulhat meg hamarosan. A hazánk számára rendelkezésre álló keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett termelőknek” – ismertette az agrárminiszter.

A kormány felkészült a fagykárok enyhítésére

Nagy István a megelőzés kapcsán kiemelte, hogy ezekben a helyzetekben nem a nulláról építkezünk, hiszen az agrártámogatási környezet egészét a termelők likviditásának megőrzése érdekében alakítjuk ki, miközben egy következetesen tervezett kockázatkezelési rendszert is működtetünk. Ez a 2012-től folyamatosan fejlesztett rendszer Európában egyedülállóan módon járul hozzá az egyre inkább szélsőségessé váló időjárási viszonyok miatti mezőgazdasági károk utólagos enyhítéséhez. A tárcavezető szerint ennek minden eleme, így az agrárkárenyhítési alap, a biztosítási támogatás és a krízisbiztosítás is bizonyítja a hasznosságát az egyre kiszámíthatatlanabb klímakörnyezetben.

Időjárás

Időjárás
930 cikk
