Ferihegyi gyorsvasút: 2028-ban kezdődhet az építkezés, kiderült, hogyan finanszírozzák a gigaprojektet – „már ma hajlandó lenne felszállni a vonatra 10 millió utas"

Nemzetközi és hazai bankok által finanszírozható, kellően attraktív befektetés lehet kétszámjegyű hozam mellett – ezt mondta Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a ferihegyi gyorsvasút megépítéséről, miután szerda reggel az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent az erről szóló koncessziós kiírás. Várhatóan 2028-ban kezdődhet meg az 1 milliárd eurós beruházás, az első szakaszt 2030-31-ben adhatják át. Várhatóan magyar bankok és vállalatok is részt vesznek majd a megvalósításában.
Járdi Roland
2026.01.07, 11:20
Frissítve: 2026.01.07, 11:21

"Ha csak nem nem történik vis maior esemény, visszafordíthatatlan a ferihegyi gyorsvasút megépítése" – ezt mondta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen.  Szerda reggel megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben ferihegyi gyorsvasút megépítéséről szóló koncessziós kiírás. 

ferihegyi gyorsvasút
Eldőlt: szinte biztosan megépül a ferihegyi gyorsvasút – 2028-ban kezdődhet az építkezés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ferihegyi gyorsvasút: 140 év után először épülhet Magyarországon vasúti koncesszió

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, amikor megvették a Budapest Airportot, fő stratégiai céljuk az volt, hogy ne csak egy céget, hanem egy széles körű, a nemzetgadzaság ékkövét vásárolják meg. Előttük volt egy kép is, hova szeretnék elhelyezni a Budapest Airportot Kelet-Közép-Európában. Ennek volt az egyik leágazása, hogyan lehet kötött pályán elérhetővé tenni a terminálokat. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy koncessziós formában éri megépíteni, magántőke bevonása szükséges

– fogalmazott az államtitkát, amit azzal indokolt, hogy a Budapest Airporton idén közel 20 millió futas fordul meg, ennek nagyjából 40-50 százaléka hajlandó és ma is igénybe veszi a közösségi közlekedést. 

Magyarul már ma van 10 millió potenciális utas, aki hajlandó lenne felszállni a vonatra.

Az 1 milliárd eurós beruházás nyomán 27 km vasúti pálya épülhet Budapest Kőbánya Kispest és Monor között, integrált része lesz a hálózatnak, ezért MÁV feladata lesz a menetrend elkészítése. Egy szolgáltatási szerződést kell kötnie majd a Máv-nak és a koncessziós vállalatnak. 

Nem fizet az állam rendelkezésre állási díjat

A koncessziós strukúráról Lóga Máté elmondta, hogy valamennyi kockázati elem a koncesszort terheli. Az állam nem kíván rendelkezésre állási díjat fizetni, ezért okos fejlesztésre és működtetésre van szükség, hogy a koncessziós társaság minél több utas tudjon be csábbítani az állomásra. A jegyár két dolgot tartalmaz majd:

  • lesz egy pályahasználati díjat, illetve
  • a perondíj, a Heathrown-n van hasonló rendszer.

Ezzel két féle bevétele származik a koncessziós társaságnak, a perondíj fogja a bevételek 80-90 százalékát jelenteni. Számításai szerint 4000 forint körüli platform díj mellett versenyképes tud lenni majd a taxival vagy egyéb szolgáltatásokkal szemben. 

Ugyanakkor a magyar állam is szeretne pénzügyi befektetőként  részt venni a projektben 20 százalék erejéig, hogy érdekelt legyen a beruházásban, a fennmaradó 80 százalékra keresnek hazai vagy külföldi vállalatot.

A finanszírozásban olyan struktúrára törekedtek, ami kellően vonzó tud lenni a hazai vagy nemzetközi világnak. Úgy vélik, hogy a projekt eladható, ugyan nem tárgyalhatnak, mert az a koncsszor dolga, "de járunk Londonban, azt látjuk, megy a zsizsgés". 

Az államtitkár jelezte, hogy a bankok számára fontos, hogy nem egy zöld mezős beruházásról van szó, hanem egy hibridről. 

Nemzetközi és hazai bankok által finanszírozható, kellően attraktív befektetés

– mondta, hozzátéve, hogy ez kétszámjegyű hozamot tudnia kell produkálnia majd a projektnek. Ez nagyjából egy milliárd eurós lesz a projekt, ha tudja hozni ezeket a számokat, akkor működőképes tud lenni. 

A Holiday parkoló területén épülhet meg az állomás

Bár környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, az építési tervet újra be kell adni majd, és szükség lesz kisajátításokra. Lóga Máté elárulta, hogy a jelenlegi Holiday parkoló helyén épülhet meg az állomás, amivel 156 parkoló hely fog megszűnni.

Az építkezés 2028 második felében kezdődhet meg, és 2030-31-re készülhet el az első, majd 2034-re második szakasz.

Arra a kérdésre, hogy magyar vasúti kapacitásra szükség lesz-e az építkezés során, igennel felelt. Az államtitkár szerint a magyar bankok számára is nyitott lehetőség lesz a fianszírozás. "Meg van az esély, hogy a koncesszor egészséges, 50-50 százalékos nemzetközi, hazai arányra törekedjen" - jegyezte meg.

A részvételi jelentkezési határidő 2025. február 6-ig szól, ezt követően történik az értékelésük. Idén szeretnék az egész eljárást lezárni.

Nagy Márton bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasútról: döbbenetes számok jelentek meg, a következő három évtizedünk dől most el

Újabb fontos lépéssel közelebb kerülhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér gyorsvasúti összeköttetése: megjelent a fejlesztésre vonatkozó koncessziós kiírás – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Nyugati pályaudvar és a reptér között 19 perces menetidőt ígérő beruházás állami forrás nélkül, magántőkéből valósulhat meg. Bővebben>>>

