Megjöttek a friss számok: jelentősen nőttek a fizetések Magyarországon

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete nettó 525 900 forint volt. A bruttó fizetés 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit
VG
2026.01.23, 08:31
Frissítve: 2026.01.23, 08:36

Jelentősen emelkedtek a keresetek 2025 novemberében Magyarországon: a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

KSH forint, pénz, bankjegy, pénztárca, kölcsön, kamat, fizetés
KSH: jelentősen nőttek a fizetések Magyarországon ! Fotó: Shutterstock

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlés szerint 

a nettó átlagkereset 525 900 forintra nőtt, ami 10,2 százalékos éves növekedést jelent. 

A bérek emelkedése mellett a reálkeresetek is számottevően javultak: a fogyasztói árak 3,8 százalékos növekedése mellett a reálkereset 6,2 százalékkal emelkedett.

A nettó keresetek gyorsabb növekedése mögött elsősorban adózási változások állnak. A 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint az október 1-jétől életbe lépett, három gyermeket nevelő anyák számára biztosított kedvezmény jelentősen növelte a kézhez kapott jövedelmeket, így a nettó bérek bővülése meghaladta a bruttó keresetek emelkedési ütemét.

 

A rendszeres – prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset novemberben 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest. 

Szektoronként eltérő szintek és dinamikák voltak megfigyelhetők: a vállalkozásoknál 653 100 forintot, a költségvetési szférában 679 100 forintot, míg a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki a rendszeres bruttó átlagkereset. A növekedési ütem rendre 7,5, 10,4, illetve 14,4 százalék volt.

 

A keresetek eloszlását jobban tükröző mediánértékek is érdemi javulást mutattak. A bruttó mediánkereset 600 000 forintra emelkedett, ami 10,1 százalékos éves növekedést jelent, míg a nettó mediánkereset 417 900 forintot tett ki, 10,5 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet.

Az év egészét tekintve is kedvező tendencia rajzolódik ki. 2025 januárja és novembere között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 697 300 forint, nettó átlagkeresete pedig 481 100 forint volt. Ez éves összevetésben 9,1, illetve 9,4 százalékos növekedést jelent, ami azt mutatja, hogy a bérdinamika tartósan erős maradt 2025-ben.

