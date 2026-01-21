Pánikra semmi ok, sőt: Magyarország kuncoghat a markába, míg az uniós országok aggódhatnak a hideg tél miatt

Nincs ok a pánikra az Európai Unióban, Magyarországon pedig pláne nincs, ami jobban teljesít az uniós átlagnál – derült ki a Portfolio szerdai gázpiaci elemzéséből. Nemcsak több eltárolt földgáz áll rendelkezésre hazánkban a napi kereskedelmi forgalom kielégítésére, hanem pár éve kibővített stratégiai tartalék is.

Földgázból lesz elég, a beszerzése viszont drágulhat, ami növelheti a rezsiárat a következő télre /Fotó: Németh András Péter

A magyar földgázellátás biztonságosan kitart a tél végéig

Az év elejei tartós fagyok miatt a földgáz iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, ami miatt az európai és hazai gáztárolók is gyorsan ürülnek. Az uniós tárolók töltöttsége 50 százalék alá csökkent, a fűtési szezon kezdete óta pedig a készletek több mint harmada elfogyott. Magyarország helyzete valamivel kedvezőbb az európai átlagnál, mivel fogyasztásarányosan az egyik legnagyobb gáztároló-kapacitással rendelkezünk.

Habár a fűtési szezon kezdete óta a készletek több mint harmadát már elhasználtuk, a több mint 6 milliárd köbméterből jelenleg 3 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, az éves hazai igény körülbelül felét fedezi

az európai tárolók töltöttségi adatait összesítő GEI kimutatása szerint.

A tárolók gyors ürülése önmagában nem rendellenes, ezek a létesítmények éppen arra szolgálnak, hogy a téli csúcsfogyasztást kiegyenlítsék.

Felléphet azonban egy probléma, az úgynevezett „szódásüveg-effektus”, ami azt jelenti, hogy a porózus kőzetben működő tárolóknál a nyomás csökkenésével lassabban lehet kitárolni a készleteket. Emiatt nő az import igényt, mivel vezetékes beszállításból kell pótolni ezt a mennyiséget.

Az ellátásbiztonság azonban így is megmarad. Mivel az elmúlt években akkora nagy kapacitású LNG-hálózat épült ki Európában, hogy még az extrém hidegben is csak a felét használjuk ki. Azaz van lehetőség több LNG gázvezetékbe táplálására.

Orbán Viktor is arról beszélt a napokban, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle.

A magyar földgázellátás tehát biztonságosan kitart a tél végéig / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A Portfolio emlékeztet arra, hogy Magyarországon jelenleg az ellátás közel kétharmadát a hazai gáztárolókból fedezik, amelyet az import és a belföldi kitermelés egészít ki. Az import utánpótlás napi szintre vetítve közel 8 millió köbméter plusz földgáz.