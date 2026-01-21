Pánikra semmi ok, sőt: Magyarország kuncoghat a markába, míg az uniós országok aggódhatnak a hideg tél miatt
Nincs ok a pánikra az Európai Unióban, Magyarországon pedig pláne nincs, ami jobban teljesít az uniós átlagnál – derült ki a Portfolio szerdai gázpiaci elemzéséből. Nemcsak több eltárolt földgáz áll rendelkezésre hazánkban a napi kereskedelmi forgalom kielégítésére, hanem pár éve kibővített stratégiai tartalék is.
A magyar földgázellátás biztonságosan kitart a tél végéig
Az év elejei tartós fagyok miatt a földgáz iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt, ami miatt az európai és hazai gáztárolók is gyorsan ürülnek. Az uniós tárolók töltöttsége 50 százalék alá csökkent, a fűtési szezon kezdete óta pedig a készletek több mint harmada elfogyott. Magyarország helyzete valamivel kedvezőbb az európai átlagnál, mivel fogyasztásarányosan az egyik legnagyobb gáztároló-kapacitással rendelkezünk.
Habár a fűtési szezon kezdete óta a készletek több mint harmadát már elhasználtuk, a több mint 6 milliárd köbméterből jelenleg 3 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, az éves hazai igény körülbelül felét fedezi
az európai tárolók töltöttségi adatait összesítő GEI kimutatása szerint.
A tárolók gyors ürülése önmagában nem rendellenes, ezek a létesítmények éppen arra szolgálnak, hogy a téli csúcsfogyasztást kiegyenlítsék.
Felléphet azonban egy probléma, az úgynevezett „szódásüveg-effektus”, ami azt jelenti, hogy a porózus kőzetben működő tárolóknál a nyomás csökkenésével lassabban lehet kitárolni a készleteket. Emiatt nő az import igényt, mivel vezetékes beszállításból kell pótolni ezt a mennyiséget.
Az ellátásbiztonság azonban így is megmarad. Mivel az elmúlt években akkora nagy kapacitású LNG-hálózat épült ki Európában, hogy még az extrém hidegben is csak a felét használjuk ki. Azaz van lehetőség több LNG gázvezetékbe táplálására.
Orbán Viktor is arról beszélt a napokban, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle.
A Portfolio emlékeztet arra, hogy Magyarországon jelenleg az ellátás közel kétharmadát a hazai gáztárolókból fedezik, amelyet az import és a belföldi kitermelés egészít ki. Az import utánpótlás napi szintre vetítve közel 8 millió köbméter plusz földgáz.
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az uniós gáztárolók töltöttsége a fűtési szezon végére átlagosan 26,7 százalékra, míg a legrosszabb esetben 4,4 százalékra csökkenhet. A várakozások szerint Magyarországon a készletszint 32,8 százalékig csökkenhet a vizsgált időszak végére, de
a legrosszabb forgatókönyv esetén is 14 százalékig töltve maradnak a gáztárolók a fűtési szezon végére.
Magyarország gázellátása jelenleg olyannyira megoldott, hogy még exportra is van lehetőség. Például Románia is vásárol tőlünk gázt, mivel a fagyok miatt a román állam most minden lehetséges vezetéken keresztül importra állt át. A hideghullám kezdete óta Románia importál a Magyarországgal fenntartott vezetékhálózatán is, ami azért is figyelemre méltó, mert rendes körülmények között a románok gázt exportálnak a magyar gázrendszerbe.
Stratégiai földgázkészletek
A kereskedelmi célra használt tárolók mellett létezik a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) Szőregen található stratégiai földgázkészlete is. Ezeket a 2010-es években helyezték üzembe, az összkapacitásuk pedig elérheti az 1,9 milliárd köbmétert.
Ennek az egyik része a biztonsági földgázkészlet, amelyet az európai uniós előírásoknak megfelelően kell tartani és jelenleg 1,2 milliárd köbméter; míg a másik része az a 739 millió köbméternyi különleges földgázmennyiség, amelyet a 2022-es energiaválság során szerzett be a kormány.
Ezekhez csak jogszabályban kihirdetett válsághelyzetben lehet hozzányúlni, és akkor is csak abban az esetben, ha az illetékes miniszter rendelet hoz róla. Azaz pusztán az elmúlt éveknél hidegebb időjárás még nem ad okot az igénybe vételükre. Ráadásul a stratégiai gázkészletek egy részét rendkívül magas áron szerezték be a 2022-es energiaválság idején, így a jelenlegi, nyomottabb piaci árak melletti értékesítése jelentős veszteséget okozna az államnak.
Nőhet a rezsi a következő télen
Az alacsony készletszintek később árfelhajtó hatással járhatnak a nyári visszatöltési időszakban, amikor Európának ismét versenyeznie kellhet az ázsiai piacokkal az LNG-szállítmányokért.
A magasabb beszerzési ár pedig megemelheti a következő fűtési szezon rezsijét.
Hiába bőséges az LNG-ellátás, már megnövekedett a verseny érte. Mint lapunk már hétfőn rámutatott, a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár idén már ötödével emelkedett. A következő napokban pedig Ázsia egyes részein is hideghullám várható, ami növeli a versenyt a szállítmányokért. Ráadásul Észak-Amerikában is hidegbetörés várható, ami az export felől a helyi felhasználás felé terelheti az ottani készleteket.
