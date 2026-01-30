Húzóerővé tennék a geotermikus energiát, minden eddiginél többet áldozna rá a kormány

Ettől a héttől egy 12 milliárd forintos pályázat, március elejétől pedig egy 10 milliárd forintos program és egy 19 milliárd forintos kamatmentes hitel is a földhő hasznosítására készülő cégek rendelkezésére áll.

Megnőhet a távfűtésben is a földhő szerepe / Fotó: Anelo / Shutterstock

A támogatáscsomag három lépcsője a technológia három szakaszához igazodik.

Az első a geotermikus alapú áramtermelést ösztönzi.

A második a fúrási kockázatokat csökkenti.

A harmadik, a kamatmentes hitel a földhőértéklánc egésze mentén felhasználható.

Mindhárom pályázat a Jedlik-program része. A valaha volt legnagyobb ágazati programcsomag a távfűtési rendszerek zöldítését is segíti. A távhőtermelők és -szolgáltatók további 9 milliárd forint értékben nyújtottak be támogatási igényt a geotermikus energiára alapozó fejlesztéseikhez.

A futó pályázatok így összességében akár ötvenmilliárdos hozzájárulással adhatnak új lendületet a földhő hasznosításának.

A kormány szándéka szerint a hazai zöldgazdaság húzóerejévé tenné a geotermikus energiát, és erre a jelek szerint hajlandó minden eddiginél többet áldozni is.

Az állami segítségre összességében azért van szükség, mert bár 2010 óta megnégyszereződött Magyarországon a földhő kinyerése, a hasznosítás még messze elmarad a lehetőségektől. Ráadásul az ezt célzó beruházások földtani és pénzügyi kockázatai magasak, nem minden költséges fúrásból lesz találat. Márpedig a nemzeti földhőhasznosítási koncepció a bázisnak vett 6,4 petajoule kétszeresével tervez 2030-ra, elkél tehát bőven a jól célzott ösztönzés.

Vékony földkérgen táncolunk

„A Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai átlag fele, így magasabb a felszín alatti hőmérséklet. A térségünket felépítő kőzetek nagy mennyiségben tudnak tárolni természetes vízkészletet. Magyarország előnyös adottságait azzal együtt is érdemes még jobban kiaknáznunk, hogy a földhő hasznosításában már most az európai élmezőnybe tartozunk” – válaszolta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Világgazdaság felvetésére.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint elmondta, jelenleg egyetlen áramtermelő geotermikus erőművünk van, az átlagosan 1,2 megawattot termelő turai létesítmény. E szerény kapacitás növelését segíti az elsőként megnyílt 12 milliárd forintos pályázat. A miniszter emlékeztetett, hogy a kiírásra budapesti beruházási helyszínnel nem lehet jelentkezni. A nyertes projekteket a megkezdésüktől számított három éven belül be kell fejezni.