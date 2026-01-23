Verhetetlen akciót hirdetett meg egy hazai gyógyfürdő: akár 500 forintért megmártózhatunk

Kivételesen gyönyörű környezetben, az ötmillió éves vulkanikus hegy, a Ság lábánál fekszik a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, ahol mintegy 1.600 m2 vízfelület áll az érkezők rendelkezésére. A celldömölki fürdő 2005-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, tehát viszonylag fiatal létesítményről van szó. A termálvizük 2007-ben kapta meg a gyógyvíz minősítést, a Vulkánfürdő pedig 2008-ban szerezte meg a gyógyfürdő címet – számolt be róla a Termálonline.

Elképesztő akciót hirdetett meg a celldömölki fürdő: akár 500 forintért megmártózhat Fotó: Unger Tamás

A hét bizonyos napjain verhetetlen árakat kínál a celldömölki fürdő

A dunántúli gyógyfürdő alapesetben is megfizethető jegyárakat biztosít, de a hét két napján még ebből is extra kedvezményt biztosítanak. Szerdán és pénteken a felnőtt napijegy ára 1900 forint, a nyugdíjas belépő 1300 forintba kerül, míg a gyermekek és a diákok mindössze 500 forintért látogathatják a fürdőt. Emellett a celldömölki lakosoknak egy további kedvezményt is bevezettek január elején: számukra 16 óra után a felnőtt és nyugdíjas belépő egyaránt csupán 1000 forintba kerül.

A magas nátrium-hidrogén-karbonát tartalmú gyógyvíz legjobb hatását a mozgásszervi panaszok gyógyításában fejti ki – írják a Vulkánfürdő weboldalán.

