Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 531,91 +1,28% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 178,66 -1,07% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,82 +0,26% BUX129 531,91 +1,28% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 178,66 -1,07% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,82 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyfürdő
gyógyfürdőzés
kedvezmény

Különleges kedvezményt hirdettek: nyugdíjasok ezrei használhatnak fél áron egy gyógyfürdőt

A hét bizonyos napjain fél áron látogathatják a kerületi nyugdíjasok a Pesterzsébeti Gyógyfürdőt. Az ehhez szükséges fürdőkuponokat a polgármesteri hivatalban igényelhetik a jogosultak.
VG
2026.01.30, 15:08
Frissítve: 2026.01.30, 15:38

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. együttműködése alapján a Pesterzsébeti nyugdíjasok 2026. évben is 50 százalékkal olcsóbban juthatnak be a Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdőbe. Ehhez azonban ún. fürdőkupont kell igényelni.

A Pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes / Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A fürdőkupon által biztosított kedvezmény: 2026. január 1. – 2026. december 16. között érvényes

A kedvezményt 2026. évben nemcsak a 65 év feletti, hanem valamennyi pesterzsébeti nyugdíjas igénybe veheti. A fürdőkupon birtokában a kedvezményes belépőjegy: 2000 forint (4000 forint helyett), valamint 2026. június 1. – 2026. augusztus 31. között a napágyak is fél áron, 800 forintért (1600 forint helyett) bérelhetők. A fürdőkupon által biztosított kedvezmény az alapzónás szolgáltatásokra vehető igénybe, tehát a szaunavilágra nem. 

A lehetőség a hét két napján él a XX. kerületben élő nyugdíjasok számára: keddenként és szerdánként, 8 és 19 óra között. 

A fürdőkupont a XX. kerületi polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben térítésmentesen vehetik át az arra jogosultak. Az átvételéhez be kell mutatni egy érvényes lakcímkártyát, továbbá a nyugdíjas-igazolványt – számolt be a Termál Online

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu