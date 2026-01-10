Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fűtés
hideg
radiátor
rezsi

Még most is lehet tenni a fűtésszámla csökkentéséért

A napokban várható extrém téli időjárás, a mínusz 10-20 Celsius-fokos hideg nemcsak a közlekedést, hanem az otthonok energiafelhasználását is komolyan próbára teszi. Ugyanakkor a szakértői állásfoglalás az, hogy néhány tudatos beállítással, és egyszerű, gyorsan kivitelezhető megoldással a nagy hidegben is sokat tehetünk azért, hogy a lakás optimálisan meleg maradjon, a komfortos hőérzet megtartásával, és a fűtésszámla se ugorjon meg indokolatlanul.
VG
2026.01.10, 13:07
Frissítve: 2026.01.10, 13:14

Némi odafigyeléssel és tudatossággal komoly arányokat tudunk lefaragni otthonunk fűtési célú energiafogyasztásából komfortérzetünk csökkenése nélkül írja az Origo, mely a Praktiker magyar tulajdonú barkácsáruházlánc szakértői tanácsai alapján készített összeállítást a még most, a tél kellős közepén is alkalmazható, kipróbálható tippekről.

rezsi, forint, gáz, lakossági gáz, gázszámla, fűtés
Némi odafigyeléssel és tudatossággal a tél közepén is alkalmazhatók olyan megoldások, melyekkel spórolhatunk a fűtés költségein / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A komfortérzet csökkenése nélkül is lehet olcsóbb a fűtés

A lap összeállításában a szakértői kommentárok alapján kitér arra, hogy nagy hidegben sokan ösztönösen feljebb tekerik a fűtést, vagy napközben teljesen kikapcsolják, majd este újra maximális fokozatra állítják – ez azonban az egyik legköltségesebb megoldás. Nappal a 20-21 fokos beltéri hőmérséklet energetikai szempontból ideális, és megfelelő szigetelés, valamint huzatmentesítés mellett a legtöbb otthonban komfortos meleget biztosít. Éjszaka vagy távollét idején 18-19 fok is elegendő lehet. 

Érdemes a fűtést kisebb ingadozási tartományban tartani, mert egy teljesen lehűlt lakás újbóli teljes felfűtése aránytalanul sok energiát igényel.

Persze a tél kellős közepén már csak körülményesen lenne arra lehetőség, hogy eddig halogatott korszerűsítésekkel érjünk el spórolást, ami viszont megvan, azt érdemes használni. 

A komfortérzet érdemi csökkenése nélkül is érhetünk el spórolást, például a termosztát lejjebb tekerése mindössze 1 Celsius-fokos hőmérséklet-csökkentés esetén is akár 6 százalékkal mérsékelheti az energiafelhasználást.

A programozható termosztáttal pedig beállíthatjuk, hogy akkor legyen melegebb, amikor otthon vagyunk, éjszakára vagy távollét idejére pedig néhány fokkal lejjebb vehetjük a hőmérsékletet. 

Sokan megfeledkeznek róla, hogy a fűtőtestek állapota és környezete jelentősen befolyásolja a fűtés hatásfokát, különösen a tartós mínuszok idején. A tanács az, hogy

a fűtési szezon közepén sem késő ellenőrizni és légteleníteni a radiátorokat, ahol megoldható, például cirkófűtés esetén, mert a rendszerbe kerülő levegő rontja a hőleadást.

A portalanítás szintén fontos, hiszen a por szigetelőréteget képezhet. A radiátor mögé helyezett hőtükörfólia segít visszaverni a hőt a lakótérbe, főként a külső falaknál elhelyezett fűtőtestek esetében. Arra is figyelni kell, hogy a radiátorokat ne takarja el bútor vagy vastag függöny, mert ez akadályozza a meleg levegő keringését.

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, létezik már olyan ventilátor, ami felerősíti a radiátor fűtését.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu