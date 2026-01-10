Még most is lehet tenni a fűtésszámla csökkentéséért

Némi odafigyeléssel és tudatossággal komoly arányokat tudunk lefaragni otthonunk fűtési célú energiafogyasztásából komfortérzetünk csökkenése nélkül – írja az Origo, mely a Praktiker magyar tulajdonú barkácsáruházlánc szakértői tanácsai alapján készített összeállítást a még most, a tél kellős közepén is alkalmazható, kipróbálható tippekről.

Némi odafigyeléssel és tudatossággal a tél közepén is alkalmazhatók olyan megoldások, melyekkel spórolhatunk a fűtés költségein / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A komfortérzet csökkenése nélkül is lehet olcsóbb a fűtés

A lap összeállításában a szakértői kommentárok alapján kitér arra, hogy nagy hidegben sokan ösztönösen feljebb tekerik a fűtést, vagy napközben teljesen kikapcsolják, majd este újra maximális fokozatra állítják – ez azonban az egyik legköltségesebb megoldás. Nappal a 20-21 fokos beltéri hőmérséklet energetikai szempontból ideális, és megfelelő szigetelés, valamint huzatmentesítés mellett a legtöbb otthonban komfortos meleget biztosít. Éjszaka vagy távollét idején 18-19 fok is elegendő lehet.

Érdemes a fűtést kisebb ingadozási tartományban tartani, mert egy teljesen lehűlt lakás újbóli teljes felfűtése aránytalanul sok energiát igényel.

Persze a tél kellős közepén már csak körülményesen lenne arra lehetőség, hogy eddig halogatott korszerűsítésekkel érjünk el spórolást, ami viszont megvan, azt érdemes használni.

A komfortérzet érdemi csökkenése nélkül is érhetünk el spórolást, például a termosztát lejjebb tekerése mindössze 1 Celsius-fokos hőmérséklet-csökkentés esetén is akár 6 százalékkal mérsékelheti az energiafelhasználást.

A programozható termosztáttal pedig beállíthatjuk, hogy akkor legyen melegebb, amikor otthon vagyunk, éjszakára vagy távollét idejére pedig néhány fokkal lejjebb vehetjük a hőmérsékletet.

Sokan megfeledkeznek róla, hogy a fűtőtestek állapota és környezete jelentősen befolyásolja a fűtés hatásfokát, különösen a tartós mínuszok idején. A tanács az, hogy

a fűtési szezon közepén sem késő ellenőrizni és légteleníteni a radiátorokat, ahol megoldható, például cirkófűtés esetén, mert a rendszerbe kerülő levegő rontja a hőleadást.

A portalanítás szintén fontos, hiszen a por szigetelőréteget képezhet. A radiátor mögé helyezett hőtükörfólia segít visszaverni a hőt a lakótérbe, főként a külső falaknál elhelyezett fűtőtestek esetében. Arra is figyelni kell, hogy a radiátorokat ne takarja el bútor vagy vastag függöny, mert ez akadályozza a meleg levegő keringését.