Újabb forgalomkorlátozó táblák jelentek meg
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) továbbra is elhibázottnak tartja azt az egész koncepciót, amellyel a szabályozás meg kívánja óvni a nagy tehergépjárművektől a településeket – válaszolt a Világgazdaságnak a szervezet főtitkára, Árvay Tivadar. A mostani állapot a következő: 2026. január 1-jétől 4,3 százalékkal nőtt a nehézgépjárművek által fizetendő főútvonali infrastruktúradíj, a külsőköltség-díjuk nem változott. Ezt hét szakmai szervezetnek az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) december 19-én történt megállapodásában sikerült elérni.
Az egyeztetések azonban folytatódnak (egy frissen létesült érdekképviselet bevonásával), ugyanis a jogszabály szerint március 1-jétől további 29,4 százalékkal emelkedne az útdíj, amely így összességében 35 százalékos növekedést jelentene. Bár a minisztérium eredeti terve 54 százalék volt, amelyet a december 19-i megállapodás részeként vont vissza a tárca, a 35 százalékos emelés is kétségtelenül magas a fuvarozóknak. A szaktárca azonban éppen ezzel akarja elérni, hogy a nehézteherautók kerüljenek el mintegy 300 hazai, a kamionforgalomra panaszkodó települést.
Már a tranzitforgalom kitiltása is elég erős hatású
Az ügyben azonban két dolog keveredik – mutatott rá Árvay Tivadar. Az egyik, hogy az év elejétől a Magyarországot átszelő nemzetközi tranzitforgalom csak a kijelölt tranzitútvonalakon – amelyek jelentős részben autópályák – haladhat, éppen a települések elkerülése miatt. A másik, hogy a nem tranzitforgalmat bonyolító belföldi fuvarozókat is az autópályákra kényszerítik az egyre több helyen megjelenő, 20 tonnásnál nagyobb járműveket kitiltó táblák.
Holott döntően már a tranzitforgalom kiszorításával is mentesülnek a települések a kamionoktól.
A decemberi egyeztetésen éppen ezért született az a megállapodás, hogy csak a tranzitforgalomra vonatkozó tilalom hatásainak felmérése után születhessen döntés újabb súlykorlátozó táblák kihelyezéséről. Az ÉKM március 31-ig tartó moratóriumot hirdetett ebben a kérdésben. Az érdekképviseletek arra is ígéretet kaptak, hogy a velük való egyeztetés nélkül később sem kerül ki újabb súlykorlátozó tábla. Ugyanakkor máris olyan jelzések érkeztek az MKFE-hez, hogy megjelentek további, de ezúttal már a 7,5 tonnásnál nagyobb teherautókat távol tartó táblák. Ezzel formálisan nem szegte meg a szavát a szaktárca – hiszen a 20 tonnára vonatkozó táblákról való egyeztetést vállalta –, de a kisebb tömegű járművekre kiterjesztett tilalom még jobban fáj a közutasoknak. A lépést az érdekképviselet a megállapodás megszegéseként értékeli.
Rakodni és pihenni is kell a fuvarozóknak
Természetesen vannak észszerű kivételek az úthasználati tilalom alól, ezeket a Magyar Közút közzétette a honlapján. A kivételek lényege az, hogy lehetővé kell tenni az áruk fel- és lerakodását. A tájékoztatás kitér a változások lényegére is. Eszerint a teherforgalom – az elmúlt 15 éves gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programnak megfelelően – elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton bonyolódjon le, arról csak meghatározott szállítási céllal, és ennek során is csak a legkisebb társadalmi hatású útvonalon térjen le.
Jön a T jelzés és a szektorális számozás
A tranzitforgalom azon járművek közlekedését korlátozza, amelyek
- Magyarország államhatárát közúton átlépik,
- nincs magyarországi célállomásuk,
- és 20 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegűek.
A tranzitúthálózathoz tartozó utak a határátkelőhelyeket összekötő, döntő részben gyorsforgalmi úthálózatra épülő folyosók, amelyeket T jelzéssel és a szektoriális útszámozáshoz illeszkedő számmal látnak el.
A törvény rendkívül szűk körben engedi a tranzitútvonal elhagyását:
- csak a pihenőidő eltöltésére, és
- csak olyan parkolóhelyig, amely lakott terület érintése nélkül közelíthető meg.
A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek olyan, a tranzitútvonalon kívüli utat, elengedhetetlenül szükséges távolságban akkor használhatnak, ha a járművek
- Magyarországi telephelyre, vagy
- az adott fuvarral összefüggésben a fuvarokmányban rögzített magyarországi le- vagy felrakóhelyre
tartanak. Az elengedhetetlenül szükséges útvonalakra KRESZ-ben foglalt szabályok, valamint a közút kezelője által kijelölt forgalmi rend (súlykorlátozások) alkalmazandó.
Nem köteles használni a tranzitúthálózatot a legfeljebb 20 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, valamint a nemzetközi forgalomban közlekedő, 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, de magyarországi kiinduló vagy célállomással (fel-/lerakóhely, kombinált árufuvarozós átrakóhely, telephely) rendelkező tehergépkocsi.
Ezek főszabályként lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. Ez alól kivétel, ha
- a tehergépjármű az úti céljával vagy kiindulási helyével azonos vármegyében,
- áru fel- vagy lerakodásához kapcsolódóan rakodóhelyre vagy rakodóhelyről,
- különleges felépítményű jármű esetén a munkavégzés helyére vagy helyéről,
- telephelyére vagy telephelyéről
közlekedik. Ezekben az esetekben a tehergépkocsi a konkrét feladat végrehajtásához szükséges útvonalat jogosult igénybe venni. Ha az előbbi szerinti közlekedés a vármegyén belül nem lehetséges, akkor a jármű a szomszédos vármegye útjain is közlekedhet, kizárólag a legközelebbi autópályáig, autóútig vagy főútvonalig.
Közel az újabb menet
Január 14-én folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között – tette közzé még csütörtökön a NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete). A szervezet – mint írja – 35 éves tapasztalata és 4800 aktív tagvállalkozása a garancia arra, hogy a magyar fuvarozók érdekeit szolgáló javaslatok szakmailag megalapozottan, valódi adatokkal alátámasztva jelenjenek meg a döntéshozók asztalán. A NiT tárgyalási pontjai a következők.
- Az útdíjtételek további csökkentése és a bírságmoratórium elérése
- Az azonnali bírságriasztás és egy hiteles útdíjkalkulátor állandó biztosítása
- A 30 napos fizetési határidő és a minimális szolgáltatási alapdíj betartatása
- Az iparűzési adó csökkentése és a méltányosabb bírságolási gyakorlat
- A gépkocsivezető-utánpótlás biztosítása és az össztömeg-korlátozások felülvizsgálata
- Az ágazat társadalmi megbecsülésének növelése