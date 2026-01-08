Egész Európa döbbenten figyeli a magyarországi energiaárakat: képtelenség beelőzni Budapestet, van, ahol 13-szor annyit fizetnek, mint mi
Télen nő a lakossági energiafelhasználás, de a december még nem hozott drámát az árak elszaladásában, legfeljebb a végösszeg volt magasabb, ahol nem figyeltek a fogyasztásra. Magyarországon is pórul járt, aki több áramot vagy gázt használt az átlagfogyasztásként megadott mennyiségnél, mert ezzel kisebb-nagyobb mértékben kilépett a rezsicsökkentés védelme alól.
Az Európai Unió fővárosai közül tavaly decemberben is Budapesten – lényegében pedig Magyarország egészében – volt a legolcsóbb a villamos energia a lakosság számára, míg teljes európai összevetésben Kijev állt az élen – mutatta ki a Világgazdaságnak eljuttatott friss felmérésében a finnországi VaasaETT elemzőcég. Budapest kedvező pozíciója a több lépcsőben bő 10 év alatt leszorított, majd alacsony szinten befagyasztott bruttó végfelhasználói hatósági árnak köszönhető.
Ez az ár azonban az energiaválság csúcspontja, azaz 2022 augusztusa óta erősen sérülékeny.
Azóta ugyanis csak az átlagfogyasztásként meghatározott árammennyiség felhasználásáig jár a rezsicsökkentett ár, az afölött vételezett tételnek magasabb a tarifája. Ha például egy lakossági felhasználó 20 százalékkal több villamos energiát vételez az átlagfogyasztásnál, akkor az alaphelyzetben 9,51 eurócentes kilowattóránkénti egységár helyett a teljes mennyiségre 10,96 eurócentes ár jött ki decemberben. Ezt az adatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számolta ki. Látszik, hogy ezt a túllépést nem bünteti túl drámaian a hazai szabályozás: még a túllépéses ár is rendkívül alacsony: a második legkisebb a rezsicsökkentett után.
Kismértékben a magyarországi lakossági árak is módosulhatnak a rezsicsökkentett tarifa fix volta ellenére, mert a rögzítés forintban történt, a nemzetközi összehasonlítás pedig euróban. Így az átszámoláskor jelentkezik a forint és az euró árfolyamváltozásának hatása.
Durvák a különbségek a lakossági áramárakban
Annál látványosabbak a különbségek az európai fővárosok tarifái között. Már a teljes uniós és az annál némileg szelídebb teljes európai lakossági végfelhasználói áramár is a két és félszerese a magyarországinak, de ennél a fővárosok bő harmadában jóval többet fizetnek. A berliniek jártak a legrosszabbul a magyarországi ár mintegy négyszeresével, 38,86 eurócenttel. Mögötte – mint eddig is – Bern állt, és további öt olyan főváros, amelyekben alig kell kevesebbet fizetni, mint Bernben.
Decemberben összességében változatlanok maradtak a vizsgált árak. A VaasaETT által elemzett 33 fővároson belül 5-ből kismértékű drágulásról, 9-ből áresésről érkezett hír, a többiben minden maradt a novemberi szinten. Például
- Lisszabonban és Vilniusban 3 százalékos növekedést hozott az, hogy a tarifán belül drágult maga az áram,
- Stockholmban viszont a lejtőre került áramösszetevő hozott 6 százalékos csökkenést,
- ugyanez Helsinkiben egy 3 százalékos esést okozott.
Lejjebb is lehet tekerni a gázt
Budapest úgy tartotta meg legkedvezőbb pozícióját a földgáz bruttó lakossági végfelhasználói ára szempontjából, hogy összeurópai szinten Kijev itt is megelőzte. Míg a magyar főváros lakosainak 2,61 eurócenttel számolta a szolgáltató a földgáz kilowattóráját, addig az ukrajnainak ennek a kétharmadáért sem, 1,62 eurócenért.
Hanem a gázárak esetében szigorúbb a magyar szabályozás, mint az áramnál.
Jaj annak, aki 20 százalékkal kilép a három és fél éve meghatározott átlagfogyasztásból. A MEKH kalkulációja szerint rögtön több mint a kétszeresére, 5,31 eurócentre ugrik! Sovány vigasz, hogy a rezsicsökkentett budapesti ár után így is ez a második legalacsonyabb az Európai Unióban, és európai szinten is a negyedik legjobb. Az, hogy az állam az áram esetében a túllépést kevésbé bünteti – pedig annak a támogatása sem olcsó –, a gáz esetében viszont annál szőrösszívűbb, arra utalhat, hogy fontosabb cél a lakossági gázhasználat mérséklése, mint az áramhasználaté.
A hazai lakossági gázárhelyzet azonban semmi az európaihoz képest. A földrészen átlagosan négyszer volt nagyobb a decemberi egységár a budapestinél, Stockholmban pedig bő tizenháromszor. Igaz, a svéd fővárosban viszonylag kevés felhasználót lát el egy drága infrastruktúra, így ott aligha remélhető érdemi árcsökkenés. Azonban nem irigylendő a stockholmi tarifának csak a felét kitevő amszterdami sem, a legtöbb fővároséval együtt.
Decemberben folytatódott a vizsgált 27 fővárosban a lakossági gázárak enyhe esése. Csökkenésről 10 esetben számolt be a finn cég. A legnagyobbról – 3 százalékosról – Brüsszelből és Londonból. Mindkét esetben maga a molekula került kevesebbe az egységáron belül, mint novemberben.
A pénztárcánkra szabták a tarifát
Decemberben egy modellezett magyarországi háztartás jövedelmének az 1,7 százalékát vitte el az áram- és a gázszámla kifizetése. Ennél csak a luxembourgi 1,5 százalékos adat volt jobb a MEKH számítása szerint, amely 23 főváros adatait veti össze. (A hivatal kihagyta a nem uniós Londont, Bernt és Kijevet, de bevette a szintén nem uniós Belgrádot. Kimaradt az uniós Málta fővárosa is, Valletta, nyilván azért, mert ott a lakosság nem használ gázt.)
A modellezett háztartás kétkeresős és átlagos jövedelmű. Átlagos mennyiségű áramot és gázt használ, de ez a mennyiség nem azonos 2022. augusztusi jogszabályban megadottnál.