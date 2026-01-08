Egész Európa döbbenten figyeli a magyarországi energiaárakat: képtelenség beelőzni Budapestet, van, ahol 13-szor annyit fizetnek, mint mi

Télen nő a lakossági energiafelhasználás, de a december még nem hozott drámát az árak elszaladásában, legfeljebb a végösszeg volt magasabb, ahol nem figyeltek a fogyasztásra. Magyarországon is pórul járt, aki több áramot vagy gázt használt az átlagfogyasztásként megadott mennyiségnél, mert ezzel kisebb-nagyobb mértékben kilépett a rezsicsökkentés védelme alól.

Áram- és gázhasználat: a rezsicsökkentés csak adott határig véd / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az Európai Unió fővárosai közül tavaly decemberben is Budapesten – lényegében pedig Magyarország egészében – volt a legolcsóbb a villamos energia a lakosság számára, míg teljes európai összevetésben Kijev állt az élen – mutatta ki a Világgazdaságnak eljuttatott friss felmérésében a finnországi VaasaETT elemzőcég. Budapest kedvező pozíciója a több lépcsőben bő 10 év alatt leszorított, majd alacsony szinten befagyasztott bruttó végfelhasználói hatósági árnak köszönhető.

Ez az ár azonban az energiaválság csúcspontja, azaz 2022 augusztusa óta erősen sérülékeny.

Azóta ugyanis csak az átlagfogyasztásként meghatározott árammennyiség felhasználásáig jár a rezsicsökkentett ár, az afölött vételezett tételnek magasabb a tarifája. Ha például egy lakossági felhasználó 20 százalékkal több villamos energiát vételez az átlagfogyasztásnál, akkor az alaphelyzetben 9,51 eurócentes kilowattóránkénti egységár helyett a teljes mennyiségre 10,96 eurócentes ár jött ki decemberben. Ezt az adatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) számolta ki. Látszik, hogy ezt a túllépést nem bünteti túl drámaian a hazai szabályozás: még a túllépéses ár is rendkívül alacsony: a második legkisebb a rezsicsökkentett után.

Kismértékben a magyarországi lakossági árak is módosulhatnak a rezsicsökkentett tarifa fix volta ellenére, mert a rögzítés forintban történt, a nemzetközi összehasonlítás pedig euróban. Így az átszámoláskor jelentkezik a forint és az euró árfolyamváltozásának hatása.

Durvák a különbségek a lakossági áramárakban

Annál látványosabbak a különbségek az európai fővárosok tarifái között. Már a teljes uniós és az annál némileg szelídebb teljes európai lakossági végfelhasználói áramár is a két és félszerese a magyarországinak, de ennél a fővárosok bő harmadában jóval többet fizetnek. A berliniek jártak a legrosszabbul a magyarországi ár mintegy négyszeresével, 38,86 eurócenttel. Mögötte – mint eddig is – Bern állt, és további öt olyan főváros, amelyekben alig kell kevesebbet fizetni, mint Bernben.