Csökken Magyarországon az egységnyi GDP-hez szükséges földgáz mennyisége, zöldül az áramtermelés is

Mintegy harminc éve egyre kevesebb földgázra van szükség a magyarországi bruttó hazai termék egységének előállításához, erre a közelmúlt évek adatai is ráerősítettek. Megingások ugyan voltak többször is, de a trend mindenképpen a lejtő.

Minél hatékonyabb gázüzemű erőművekre van szüksége az országnak / Shutterstock

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és az FGSZ Földgázszállító Zrt. az összeállításban szereplő grafikonja alapján csökken a hazai gazdaság földgáztól való függése. Ez azért fontos, mert a Magyarországon felhasznált földgáz meghatározó hányada importból származik, ami a geopolitikai eseményeknek és a világpiaci földgázárak mozgásának való kitettséget jelenti.

A további következtetésekkel azonban már óvatosan kell bánni. Abból, hogy a GDP fajlagosan egyre kevesebb földgáz felhasználásával állítható elő, nem következik a gazdaság energiaigényességének a csökkenése. Még az sem, hogy hatékonyabbá vált volna a gáz felhasználása, igaz, az egyik lehetőség sem zárható ki. A fajlagos csökkenésben ugyanis jelentős szerepe lehet annak is, hogy a vállalatok gáz helyett más forrásból jutottak energiához, illetve hogy a villamosenergia-termelésnek is esett a gázigénye. Ez utóbbi viszont nemcsak lehetőség, hanem tény a napenergia-termelés térhódításának köszönhetően.

A zöldülés nagyban segíti a gázigény csökkentését

Az áramtermelés gázigényének csökkenése kiszámolható a MEKH egy másik összeállításból. Eszerint a 2020-as arány 21,84 százalék volt, míg a 2024-es (ez a legfrissebb adat) 18,12 százalék.

A cikkünkben elsődlegesen vizsgált mutató, a GDP előállításának földgázigényessége az elemzésben alapul vett 2000-es évben volt 100 százalékos. Ehhez viszonyítva

2024-ben 41 százalékos volt,

2023-ban kicsivel nagyobb, 42 százalékos,

az 1995-ig visszanyúló adatsor legrosszabb értéke, 125 százalék 1997-re jött ki,

de volt egy rosszabb, 60 százalék körüli időszak 2020 táján is.

A magyar állam támogatásokkal segít az ügyön

Magyarországon a földgáz felhasználásának hatékonyabbá tételét elsősorban energiahatékonysági és épület-korszerűsítési támogatások segítik. Ezek a gázfogyasztás csökkentését és a hatékonyabb felhasználást célozzák.