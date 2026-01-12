Meglepetések várhatók a januári gázszámlában - nagy hideg teszteli a rezsicsökkentést

Magyarország földgázellátása az utóbbi években megszokottól hidegebb, de lényegében csak normál téli időjárás idején is biztosított, de érdemes elmélyedni a részletekben. Az egyik fő kérdés a szállítás biztonsága, a másik a lakossági felhasználásnak az a hányada, amelyért az adott háztartás a rezsicsökkentettnél jóval magasabb tarifát köteles fizetni.

Gázszámla: január lesz a meglepetések hónapja / Fotó: Csomor Ádám

A hazai föld alatti gáztárolók (folyamatosan csökkenő) töltöttsége jelenleg bő 55 százalék, ennyi az ország éves gázigénye közel 40 százalékának a kielégítésére elég.

Ennek alapján már önmagában is hátradőlhetünk. Két dolgot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni: e gáz felhasználásának határt szab, hogy egységnyi idő alatt mennyi gáz vehető ki a tárolókból, illetve feltételezünk kell a szállítórendszer stabil működését.

Nincs gond az importtal sem.

A legnagyobb földgázmennyiség tartósan Szerbián át érkezik (Oroszországból), továbbá általában

jönnek vezetékes tételek Románia, illetve

közvetve vezetékesek (eredetileg LNG) Horvátország és

nagyobb mennyiségben Ausztria felől.

Markáns az országon áthaladó tranzit is Szlovákia, Ukrajna és a Magyarországon tároltató Szerbia felé. (Hétfőn délután mindazonáltal éppen importőrként jelent meg Románia is.) Az utóbbi években bővültek Magyarország importkapacitásai, a szállítások kétirányúvá tétele pedig rugalmasabbá tette a rendszert.

Kiegészítő mennyiség a Magyarországon felszínre hozott földgáz is, ami a teljes fogyasztás közel ötödét teszi ki.

Kiderül, mennyi gáz vásárlását engedhetjük meg magunkat

Balogh József energiapiaci szakértő is úgy látja, hogy sem a betárolt földgáz mennyisége, sem az import nem ad okot aggodalomra. Más azonban okozhat meglepetést. „A legfontosabb az, hogy sajnos kezdünk elszokni attól, hogy télen hideg van, márpedig Magyarországon 2011 óta nem adtak ki emiatt vészjelzést” – válaszolt a Világgazdaságnak.

Ez a rezsicsökkentés szempontjából azért érdekes, mert a 2013-as indulása óta nem volt mód a mostanihoz hasonló hidegben tesztelni a rendszert, ahogyan a 2022-ben bevezetett átlagfogyasztás intézményét sem.

Kéthétnyi hideg elég ahhoz, hogy megugorjanak a lakosság januári gázszámlái. Igaz, e hét végére már enyhülés várható.

Az átalánydíjasoknak most nem kell tartaniuk a számlájuk megemelkedésétől, ők télen mindig alul-, nyáron pedig túlfizetik a felhasználásukat.

Esetükben az egymás után tizenegy hónapon át fizetett azonos összeg után a tizenkettedik, az elszámolóhónap lesz az érdekes. A szolgáltató akkor fizetteti ki az ügyféllel a korábbi túlfogyasztást, illetve utalja vissza az esetleges éves szintű túlfizetést.