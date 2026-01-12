Meglepetések várhatók a januári gázszámlában - nagy hideg teszteli a rezsicsökkentést
Magyarország földgázellátása az utóbbi években megszokottól hidegebb, de lényegében csak normál téli időjárás idején is biztosított, de érdemes elmélyedni a részletekben. Az egyik fő kérdés a szállítás biztonsága, a másik a lakossági felhasználásnak az a hányada, amelyért az adott háztartás a rezsicsökkentettnél jóval magasabb tarifát köteles fizetni.
A hazai föld alatti gáztárolók (folyamatosan csökkenő) töltöttsége jelenleg bő 55 százalék, ennyi az ország éves gázigénye közel 40 százalékának a kielégítésére elég.
Ennek alapján már önmagában is hátradőlhetünk. Két dolgot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni: e gáz felhasználásának határt szab, hogy egységnyi idő alatt mennyi gáz vehető ki a tárolókból, illetve feltételezünk kell a szállítórendszer stabil működését.
Nincs gond az importtal sem.
- A legnagyobb földgázmennyiség tartósan Szerbián át érkezik (Oroszországból), továbbá általában
- jönnek vezetékes tételek Románia, illetve
- közvetve vezetékesek (eredetileg LNG) Horvátország és
- nagyobb mennyiségben Ausztria felől.
- Markáns az országon áthaladó tranzit is Szlovákia, Ukrajna és a Magyarországon tároltató Szerbia felé. (Hétfőn délután mindazonáltal éppen importőrként jelent meg Románia is.) Az utóbbi években bővültek Magyarország importkapacitásai, a szállítások kétirányúvá tétele pedig rugalmasabbá tette a rendszert.
Kiegészítő mennyiség a Magyarországon felszínre hozott földgáz is, ami a teljes fogyasztás közel ötödét teszi ki.
Kiderül, mennyi gáz vásárlását engedhetjük meg magunkat
Balogh József energiapiaci szakértő is úgy látja, hogy sem a betárolt földgáz mennyisége, sem az import nem ad okot aggodalomra. Más azonban okozhat meglepetést. „A legfontosabb az, hogy sajnos kezdünk elszokni attól, hogy télen hideg van, márpedig Magyarországon 2011 óta nem adtak ki emiatt vészjelzést” – válaszolt a Világgazdaságnak.
Ez a rezsicsökkentés szempontjából azért érdekes, mert a 2013-as indulása óta nem volt mód a mostanihoz hasonló hidegben tesztelni a rendszert, ahogyan a 2022-ben bevezetett átlagfogyasztás intézményét sem.
Kéthétnyi hideg elég ahhoz, hogy megugorjanak a lakosság januári gázszámlái. Igaz, e hét végére már enyhülés várható.
Az átalánydíjasoknak most nem kell tartaniuk a számlájuk megemelkedésétől, ők télen mindig alul-, nyáron pedig túlfizetik a felhasználásukat.
Esetükben az egymás után tizenegy hónapon át fizetett azonos összeg után a tizenkettedik, az elszámolóhónap lesz az érdekes. A szolgáltató akkor fizetteti ki az ügyféllel a korábbi túlfogyasztást, illetve utalja vissza az esetleges éves szintű túlfizetést.
A havi leolvasós fogyasztóknál az okozhat meglepetést Balogh József szerint, ha kéthétnyi hideg miatt kifutnak a 2022 augusztus 1-jén bevezetett, átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségből.
Az efölötti tételt ugyanis a jogszabály szerint a rezsicsökkentettnél hét és félszer nagyobb árral számlázza a szolgáltató.
Az MVM nyugtat, mi pedig várjuk a számlákat
Az állami gázszolgáltató közleményt adott ki, amely szerint ha egy lakossági fogyasztó előzőleg nem használta fel az adott havi fogyasztási időszakra jutó kedvezményes mennyiség egészét, akkor most beszámítja számára e fel nem használt mennyiséget is.
- Csakhogy az MVM által kínált lehetőséggel az előző időszakban gázt megtakarító januári túlfogyasztóknak csak egy része tud élni.
- Az előző időszak, azaz az éves elszámolás kezdete ugyanis ügyfelenként más és más.
- Akinek például januártól ketyeg az óra, az most semekkora segítséget nem kap, hiszen számára nincs „előző időszak”.
- Azok sem kapnak sokat, akiknek az elszámolási éve a fűtési idény tavaly őszi kezdetén startolt, hiszen akkortól már nőtt a felhasználásuk, aligha tudtak érdemben az átlagfogyasztásuk alatt maradni.
Az MVM azonban minden lakossági felhasználóját nyugtatja. Az éves szinten adható kedvezményes mennyiség ugyanis semmiképpen sem vész el, mert azt a társaság legkésőbb az éves elszámolószámlában elszámolja minden ügyfelének.
Ügyfeleinek egyébként – mint írja – több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba. Ez a mennyiség az egyenletes részszámlás ügyfeleknél naparányosan oszlik el. A havi diktálással vagy hőmérsékletfüggő részszámlázással fizetőknek januárban jár a legnagyobb kedvezményes mennyiség, az éves keret közel ötöde. Kalkulátorával bárki megnézheti, hogy pillanatnyilag mekkora kedvezményes mennyiség áll a rendelkezésére.
Továbbra is kérhető részletfizetés, sőt, erről a nagy összegű számlák esetében az MVM automatikusan küld tájékoztatást. A társaság a tartós hideg miatt január 31-ig nem kapcsolja ki egyetlen lakossági ügyfelénél sem a fűtést.
A Facebookra kitett MVM-poszt mindazonáltal döntően ingerült fogadtatásban részesült.
- Volt, aki nem érti, hogyan jött ki számára a 220 ezer forint körüli decemberi számla úgy, hogy 10 napot nem is voltak otthon,
- mások a kedvezményes mennyiség megnövelését éreznék igazi segítségnek (ez azonban nem az MVM illetékessége),
- ahogyan nem az MVM illetékessége a hazai hatósági ár és a világpiaci gázár kommentekben felvetett különbözete sem,
- többen továbbra is bonyolultnak tartják a számlát,
- elképedtek az éves elszámolás alapján még befizetendő összeg nagyságán,
- sokan kétségbe vonták, hogy a lakosság 90 százaléka beleférne éves szinten az átlagfogyasztásba,
- megint mások viszont az MVM fogyasztóbarát közlése alapján született, bíráló kommenteken háborodtak fel.
Megnyugtató hír mindazonáltal, hogy Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken közölte: az energiacégek felkészültek a következő napokban várható időjárásra, a kemény fagyra és ónos esőre is. Az energiaipari szakemberek a zord időben is a terepen vannak, és elhárítják a problémákat. Lelkiismeretes munkájuk révén eddig (péntekig) nem volt az átlagostól eltérő fennakadás a villany- és gázszolgáltatásban. A magyar áramhálózat derekasan helytállt, még rekordközeli terhelés mellett is.