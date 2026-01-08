Kemény tél, bizonytalan piacok, vitatott EU-tervek: nehéz év előtt a magyar agrárium
Van remény arra, hogy olyan évet tudjunk megkezdeni az agráriumban, mint amire az elmúlt években nem volt példa – mondta évindító sajtótájékoztatóján Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Hozzátette: abban bíznak, hogy heteken belül megkapják azokat a meteorológiai előrejelzéseket, amelyek tavaly már megjósolták a súlyos aszályt, de idén várhatóan olyat fogunk kapni, amely ennek az ellenkezőjét fogja mutatni. A hótakaró már önmagában jó jelzés a gazdaságoknak, a kemény mínuszok pedig elpusztítják a károkozókat, és ezen belül a legfontosabb, hogy azt nem élik túl az amerikai szőlőkabócák, ami jelentősen javítja esélyeinket az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. Mint mondta, az idei év egyik legfontosabb kérdése, hogy a gazdák elképzelései találkozzanak a felvásárlókéval, vagyis hogy meg tudjuk tartani a piacainkat. Ez az idei év egyik kiemelten fontos feladata, mivel különböző okokból, az unión belül, több alaptermék esetében is túltermelés jelentkezik.
A szőlészet mellett kifejezetten súlyos problémával küzd a sertés- és a tejpiac. Ezen a területen a kamara elnöke szerint a legfontosabb a fogyasztói tudatosság, vagyis az, hogy a magyar emberek a hazai egészséges és biztonságos élelmiszereket válasszák, azokat emeljék le a boltok polcairól. Cseh Tibor András, a kamara külkapcsolatokért felelős alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy agrárexportunk 80-85 százalékát felvevő országokban arra lehet számítani, hogy visszaesik kivitelünk, főként az Európai Bizottság meggondolatlan tervei miatt. Ezért a magyar élelmiszergazdaság a keleti és déli országok irányában kell új piacokat keressenek, annak érdekében, hogy a Bizottság által a harmadik országokból várhatóan az unió piacaira zúdító árudömping okozta veszélyeket kivédjék.
Papp Zsolt itt kitért arra, hogy a tízezer gazdát megmozdító tavaly év végi gazdatüntetéssel elérték azt, hogy az Európai Bizottság elhalassza a dél-amerikai országok közösségével, az úgynevezett Mercosur-országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás aláírását. Meglátása szerint nem véletlen, hogy a közösség tagországainak nagy része ellenzi azt, hiszen teljesen eltérő követelményekkel termelnek az uniós és a dél-amerikai gazdák, ami súlyos versenyhátrányt jelent az uniós agráriumnak.
Ugyanakkor hiába, hogy a tagországok többsége ellenzi azt, pár nagyobb lakossággal rendelkező tagország eldöntheti a kérdést, márpedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, láthatóan eltökélte, hogy dűlőre viszi a dolgot.
A szerdai miniszteri egyeztetésen a következő uniós költségvetési ciklus forrásaiból ajánlott fel 45 milliárd eurót arra, hogy az eredeti tervektől eltérően, akár agráriumra is fordíthatják azt a tagországok. Ez – fűzte hozzá Jakab István, a Magosz elnöke, a parlament alelnöke – azonkívül, hogy feléli a jövőt, azért is ellentmondásos, mert nyilvánvaló, hogy az országokra hárítja annak a politikai felelősségét, hogy mondjuk óvoda, iskola vagy útfelújítás helyett a mezőgazdaság támogatására fordítja a szóban forgó forrásokat.
Mint mondta, hasonló okból is teljesen elfogadhatatlan az Európai Bizottság azon terve, hogy a közös agrárpolitika kétpilléres rendszerét megszüntessék, kivonjanak mintegy 20 százalékos forrást a mezgazdaságból, és Ukrajnának adják. Az ukrán uniós csatlakozás pedig – tette hozzá – önmagában is halálos veszély az uniós agráriumra, hiszen több százezres, kiválóan felszerelt gazdaságok, a közösségben rég betiltott szerekkel és génmódosított terményekkel állíthatják elő árualapjukat, ami a Mercosur-országoknál is nagyobb károkat okozhat a közösség belpiacain. Felelőtlen és elfogadhatatlan lépések sorozatának nevezte az Európai Bizottság cselekedeteit, amivel szerinte konkrétan veszélyeztetik az unió biztonságos élelmiszer-ellátását. A bizottság felkészületlenségét jól mutatja azt is, hogy az általa felvázolt jövőbeli közös agrárpolitikából nemes egyszerűséggel kimaradt az élelmiszeripar – mutatott rá Papp Zsolt.
Egyébként a sajtóbeszélgetésen kiderült az is, hogy ha Olaszország elfogadja a szerdai agrárminiszteri ülésen bedobott 45 milliárd eurós koncot, akkor előreláthatóan a jövő héten aláírhatják a Mercosur-megállapodást.
A bizottság olyan országokból akar behozni alapanyagot, félkész vagy készterméket, ahol teljesen más ellenőrzési rendszer van, mint az unióban. A közösségben termelő gazdák és élelmiszer-előállítók óriási adminisztratív terhekkel küzdenek. Ezt – tette hozzá – megszoktuk, megtanultuk, és tudjuk kezelni, mert ezek Európa keretein belül működnek, és így kiegyenlített a verseny. Azonban ha harmadik országból hozunk termékeket, amelyekben nem ilyen az előállítási környezet és az adminisztratív feltétel, s olyan szereket használnak, amelyeket nekünk évek vagy évtizedek óta tiltanak, akkor nyilvánvalóan versenyképtelenek leszünk.
Január 7-én a tagállamok mezőgazdasági miniszterei rendkívüli tanácsülést tartottak Brüsszelben, hogy zöld utat adjanak a Mercosur-megállapodás 27 tagállam nagykövetei általi jóváhagyásának, amelyet a január 9-i, pénteki úgynevezett coreper ülésre terveztek. Az EU-nagykövetek tehát várhatóan most pénteken egy kulcsfontosságú ülésen szavaznak a megállapodásról, megnyitva az utat a január 12-i paraguayi aláírás előtt. Vagyis az eredetileg tervezett a december 20-i brazíliai aláírás helyett január 12. lenne az új időpont, és ezúttal egy másik Mercosur-ország, Paraguay az aláírás helyszíne.
Von der Leyen a levelében a hétéves költségvetés félidős felülvizsgálatáig félretett összeg kétharmadát – mintegy 45 milliárd eurót – azonnal mozgósítaná a gazdálkodók támogatására. A tagállamok ezt kérhetik nemzeti és regionális partnerségi terveik benyújtásakor. Ezzel ellensúlyozná a Mercosur kárát. Ez csak egy opcionális lehetőség, nem pluszforrás az agráriumnak, csak lehetőség a tagállamnak, hogy csoportosítson át NRP-n belül.
A bizottság által javasolt 45 milliárd euró a 2028–2034-es uniós költségvetés félidős felülvizsgálatáig félretett összeg kétharmadát teszi ki, és kiegészíti a piaci zavarok kezelésére már korábban tervezett 6,3 milliárd eurós tartalékot. Az agrárbüdzsé tehát továbbra is maradna 293,7 milliárd euró, viszont most úgy tűnik, hogy az általános válságtartalék kerülne még ide. Nem tiszta, hogy ez a 45 milliárd mire költhető majd, milyen támogatásokat lehet ebből megvalósítani. Illetve ezzel gyakorlatilag 2028–2034-ig válságkezelésre nem igazán lenne forrás.
Összefoglalva: ezek az átcsoportosítások nem további források, mivel a következő uniós költségvetéshez előirányzott egységes alap struktúrája értelmében a közös agrárpolitikához hozzáadott forrásokat elkerülhetetlenül más területekről vonják el. Tehát továbbra is versenyeztetnék például az óvodafelújítást az agrártámogatásokkal. Sokkal inkább tekinthető ez az egész javaslat a bizottság számviteli trükközésének, amit azért vetettek be, hogy Ursula von der Leyen aláírhassa a szabadkereskedelmi megállapodást egy olyan időszakban, amikor eredménytelen, sőt gyakran káros tevékenysége után végre felmutathatna egy eredményt – akár a teljes uniós agrártársadalom és élelmiszer kárára.