Februártól erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a Gemencben
Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A terület a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Jelentős gímszarvas-, vaddisznó- és őzállománnyal büszkélkedhet, de az itt élő madarak száma is figyelemre méltó. Költ itt a rétisas, a kerecsensólyom, a barna kánya, a fekete harkály és a kócsag is, valamint itt található a világ legsűrűbb feketególya-állománya. A tilalom elrendelésére azért van szükség, mert a gímszarvasok most hullajtják agancsaikat, és a vaddisznókocák is ezekben a hetekben ellenek. Ilyenkor könnyű vétlenül is kizavarni vackaikból a nem régen született vadmalacokat, melyek megfáznak és elhullanak, valamint a gímbikák is sokkal kiszolgáltatottabbak.
A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc
A mostani erdőlátogatási tilalmat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján rendelték el. A kijelölt útvonalakon és tanösvényeken továbbra is lehet túrázni 8:00 és 17:00 óra között.
A tilalom értelmében február 2. és március 13. között a Gemenc Zrt. erdőterületein csak az alábbi utak és helyek láthatók:
- az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörboly között gyalog és kerékpárral;
- a Bárányfoki tanösvény, a Nyéki-Holt Duna tanösvény, a Molnárka tanösvény, a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából;
- Lassiból Malomtelelőn át a töltésig jelölt kék kereszt turistaút teljes hosszában;
- a nagyrezeti Vadmegfigyelő az Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen;
- Baja-Dunafüredtől a Vén-Duna partján a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv turistajelzés, valamint a zöld fa turistajelzés az ország legnagyobb törzskörmértű fájáig;
- Pandúr-sziget kistöltésén a kerékpárút;
- a Gemenc Zrt. Hajósi vadászterületét érintő Alföldi Kéktúra útvonal.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.