Óriási tévhit él a gyerektartásról – most kiderült az igazság, hogy mennyi a reális

A gyermektartás összege sok szülő számára parázs viták forrása válás után. A fizetendő összeg több tényezőből áll össze, például a lakhatásból, rezsiből, élelmezésből és ruházkodásból. Gyakori probléma, hogy az apák alábecsülik a gyermeknevelés költségeit, míg az anyák sokszor irreálisan magas összeget tartanának indokoltnak. De mennyi a korrekt összeg 2026-ban?

A gyerektartás összegében a szülőknek meg kell egyezniük úgy, hogy reálisan összeszámolják a költségeket / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (illusztráció)

Ezekben a helyzetekben az ügyvédek szerepe az, hogy segítsenek reális megállapodást kialakítani – mondta az Origónak Túry Dániel Miklós ügyvéd. A gyermektartás pontos összegére nem lehet általános szabályt felállítani, mert minden eset egyedi.

Egy átlagos budapesti kiskamasz esetében azonban ma körülbelül 100 ezer forint a jellemző gyermektartás. A korábban megállapított összegek gyakran ennél jóval alacsonyabbak.

Az ügyvéd elmondta, hogy az ország különböző részein eltérő a bírósági gyakorlat, egyes megyékben alacsonyabb összegeket állapítanak meg. Ötvenezer forint alatti gyermektartás ma már csak kivételes esetben fordul elő. A bíróság mindenekelőtt az úgynevezett indokolt szükségletet határozza meg. Ez magában foglalja

az étkezést,

a lakhatást,

a ruházkodást,

az oktatást

és a fejlesztést is.

Egy kamasz esetében Budapesten ez akár havi 180 ezer forint is lehet. A bíróság mindkét szülő jövedelmi és vagyoni helyzetét részletesen vizsgálja. Fontos szempont az is, hogy a családi pótlék és az adókedvezmények csökkentik a szükségletek mértékét.

Arról is beszélt a szakértő, hogy elterjedt tévhit, hogy a gondozó szülőnek ugyanannyit kellene hozzátennie, mint a külön élő szülőnek, de ez nem így van. Az is tévhit, hogy a gyermektartás felhasználásáról a gondozó szülőnek nem kell elszámolnia.

A gyerektartás összege módosításra szorulhat

Ha a körülmények jelentősen megváltoznak, a gyermektartás összege módosítható. Önmagában a külön élő szülő jövedelmének növekedése nem indok az emelésre. Sok konfliktust okoz a valós jövedelmek eltitkolása és a feketemunka, de hogy miként lehet megegyezni, arról további részleteket itt olvashat.