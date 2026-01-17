Deviza
gyerektartás
válóperes ügyvéd
válóper

Óriási tévhit él a gyerektartásról – most kiderült az igazság, hogy mennyi a reális

A válás folyamatának egyik legélesebb konfliktusa a gyerektartás összege. Az apák és anyák gyakran teljesen más számokkal számolnak, így kénytelenek pereskedni a gyerektartás miatt. De mennyit tartanak reálisnak ma a bíróságok Budapesten és vidéken, mikor emelhető vagy csökkenthető az összeg, és milyen súlyos tévhitek miatt csúsznak el újra és újra a megállapodások?
VG
2026.01.17, 15:46
Frissítve: 2026.01.17, 18:15

A gyermektartás összege sok szülő számára parázs viták forrása válás után. A fizetendő összeg több tényezőből áll össze, például a lakhatásból, rezsiből, élelmezésből és ruházkodásból. Gyakori probléma, hogy az apák alábecsülik a gyermeknevelés költségeit, míg az anyák sokszor irreálisan magas összeget tartanának indokoltnak. De mennyi a korrekt összeg 2026-ban? 

gyerektartás,
A gyerektartás összegében a szülőknek meg kell egyezniük úgy, hogy reálisan összeszámolják a költségeket / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (illusztráció)

Ezekben a helyzetekben az ügyvédek szerepe az, hogy segítsenek reális megállapodást kialakítani – mondta az Origónak Túry Dániel Miklós ügyvéd. A gyermektartás pontos összegére nem lehet általános szabályt felállítani, mert minden eset egyedi. 

Egy átlagos budapesti kiskamasz esetében azonban ma körülbelül 100 ezer forint a jellemző gyermektartás. A korábban megállapított összegek gyakran ennél jóval alacsonyabbak.

Az ügyvéd elmondta, hogy az ország különböző részein eltérő a bírósági gyakorlat, egyes megyékben alacsonyabb összegeket állapítanak meg. Ötvenezer forint alatti gyermektartás ma már csak kivételes esetben fordul elő. A bíróság mindenekelőtt az úgynevezett indokolt szükségletet határozza meg. Ez magában foglalja 

  • az étkezést, 
  • a lakhatást, 
  • a ruházkodást, 
  • az oktatást 
  • és a fejlesztést is.
    Egy kamasz esetében Budapesten ez akár havi 180 ezer forint is lehet. A bíróság mindkét szülő jövedelmi és vagyoni helyzetét részletesen vizsgálja. Fontos szempont az is, hogy a családi pótlék és az adókedvezmények csökkentik a szükségletek mértékét.
    Arról is beszélt a szakértő, hogy elterjedt tévhit, hogy a gondozó szülőnek ugyanannyit kellene hozzátennie, mint a külön élő szülőnek, de ez nem így van. Az is tévhit, hogy a gyermektartás felhasználásáról a gondozó szülőnek nem kell elszámolnia.

A gyerektartás összege módosításra szorulhat

Ha a körülmények jelentősen megváltoznak, a gyermektartás összege módosítható. Önmagában a külön élő szülő jövedelmének növekedése nem indok az emelésre. Sok konfliktust okoz a valós jövedelmek eltitkolása és a feketemunka, de hogy miként lehet megegyezni, arról további részleteket itt olvashat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
