Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
gyógyfürdő
áremelkedés

Változó mértékben, de drágultak a budapesti gyógyfürdők – mutatjuk a részleteket

Új belépőárak léptek életbe a fővárosi fürdőkben január 7-től, a drágulás mértéke azonban nem egységes. A budapesti gyógyfürdők idei árait tekintve az látszik: a fürdőtársaság korábbi vállalásai és a mostani árlisták között több ponton is eltérés van.
VG
2026.01.07, 17:30

Egyes fővárosi fürdőkben mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vendégeknek januártól, most szerdától léptek életbe ugyanis az új belépőjegyárak. Míg a nyugdíjas- és a diákbelépők kisebb mértékben, 4-5 százalék körül drágulnak, a teljes árú jegyek áremelkedése viszont a hazai vendégkör által látogatott legtöbb gyógyfürdőben is érezhető lesz – írta meg az Origo.

gyógyfürdő
A Széchenyi fürdő árai kevésbé emelkedtek, de nem minden gyógyfürdő látogatói ilyen szerencsések / Fotó: Balogh Zoltán

Így alakultak az árak a budapesti gyógyfürdőkben

A portál összeállítása szerint a budapesti gyógyfürdőhálózat szinte minden elemét érinti az idei átárazás, ám van, ahol csak mérsékelt korrekció történt, máshol viszont a teljes árú jegyek ára látványosan megugrott, mindössze egyetlen fürdő képez kivételt az általános trend alól.

Vannak jegytípusok, ahol 15–25 százalékos emelkedés történt, amire némi gyógyírt jelenthetnek a tavaly nyártól életbe lépett kedvezmények

– írja az Origo, amely részletesen beszámol róla, hol mennyit kell fizetniük a fővárosi fürdőzőknek az idei évben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu