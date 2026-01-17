Ideje felkészülni rá: probléma lehet a győri Audi-gyárral, egy másik nagy beruházás pótolhatja a visszaesést – megszólalt Orbán Viktor

Némiképp talán váratlanul kardinális gazdasági kérdések is napirendre kerültek szombaton, a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában. Az itt felszólaló Orbán Viktor egy kérdésre fontos megjegyzéseket tett a járműgyártás, azon belül is a magyarországi ágazat helyzetéről. Kitért a győri Audi-gyár jövőjére is.

Győri Audi-gyár: nagy probléma lehet, egy másik beruházás kell / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök természetesen számos más témában is megnyilvánult. Ismertette a következő kormányzati ciklus programját:

egymilliós átlagfizetés,

400 ezres minimálbér,

a 14. havi nyugdíj teljes kifizetése,

új agrárgazdaság,

teljes energiafüggetlenség

és a mesterséges intelligencia lehetőségeinek beépítése,

ezeket akarja elérni a kormányoldal. „Az a nagy terv, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok, és legyenek minél erősebbek” – foglalta össze a miniszterelnök.

Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy minden nagy ívű terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból, a „pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak”, meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást és a családalapú társadalmat.

Szerinte ugyanis Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. A háború nagyon közel van, és kopogtat az ajtón, leginkább azért, mert a fizikai tere a szomszédos országban van. Megismételte, hogy

az európaiak eddig 193 milliárd eurót adtak Ukrajnának, most odaadnak 90 milliárdot két évre, és az ukránok beadták az igényt 800 milliárd euróra az ország fenntartására a következő tíz évre, amiben a biztonsági és katonai költségek még nem szerepelnek, az majd egy másik tétel lesz.

Az európai vezetők szerint ebbe csak úgy „nem mennek tönkre”, hogy győzni fognak a fronton, és Oroszországot jóvátételre kötelezik. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ne kössön senki nagy fogadást arra, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnának.

Az egész egy mese, vonódunk bele, és minden nap több pénzt költünk. A végén nem lesz más ebből, minthogy tényleg meg kell próbálni legyőzni az oroszokat, mert összeomlás lesz. Eddig a hadiipar tolt a háborúba, most már a bankárok meg a politikusok is – mutatott rá.