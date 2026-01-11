Deviza
EUR/HUF385,95 +0,12% USD/HUF331,56 +0,07% GBP/HUF444,64 +0,09% CHF/HUF414,08 +0,08% PLN/HUF91,65 +0,14% RON/HUF75,81 +0,07% CZK/HUF15,9 +0,15% EUR/HUF385,95 +0,12% USD/HUF331,56 +0,07% GBP/HUF444,64 +0,09% CHF/HUF414,08 +0,08% PLN/HUF91,65 +0,14% RON/HUF75,81 +0,07% CZK/HUF15,9 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
top cikkek
bank
határzár
Bulgária
január
euró
hét

Döntött Magyarország nyugati szomszédja, lezárta a közös határt: máris letarolta Bulgáriát az euró bevezetése, ingyenpénzt adnak a bankok – a hét legolvasottabb cikkei

A havazás rendkívüli intézkedéseket szült. Határzár, euró bevezetésének hatásai, ingyenpénz a bankoknál és a kínaiak által elsorvasztott európai prémium autómárka – ezek mind olyan témák voltak, amik tömegével vonzották az olvasókat. Összefoglaló a hét legérdekesebb cikkeiről.
Hecker Flórián
2026.01.11, 21:10
Frissítve: 2026.01.11, 21:30

Senkinek sem lehet meglepő, hogy a héten az országra lecsapott, 15 éve nem látott havazás uralta a közérdeklődést. Plána, ha az a szabad mozgásra is kiterjedt: így volt ez első határzár bevezetésével is.

határzár, hó, havazás, kamion
Határzár lépett életbe Magyarország felől, letarolta Bulgáriát az euró, ingyenpénz a bankoknál – a hét legolvasottabb cikkei / Fotó: Belügyminisztérium

Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt tesszük közzé és foglaljuk össze. Íme, az év második hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.

Döntött az első ország: határzár Magyarország felől a havazás miatt

A havazás csúcspontján a kialakult helyzetről sokat mondó döntés látott napvilágot. A hóhelyzet nemcsak Magyarországon volt egyre durvább, hanem a környező országokban is, ezért

a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar–szlovén határátkelőket.

A szlovén lépésre válaszul a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendkívüli intézkedés rövid ideig tartott, Szlovénia kora estétől hajnal 2 óráig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknek a belépését. 

A magyar utakon hat esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére.

Ingyenpénzt osztogatnak a bankok 2026 elején

Sok magyar nem is tud róla, de

  • az OTP,
  • a K&H,
  • az MBH,
  • az Erste,
  • a Gránit,
  • a CIB
  • és az UniCredit

is jókora jóváírásokkal próbálja magához édesgetni az ügyfeleket. Megmutattuk, hol, mennyit adnak.
Az év eleje mindig izgalmas időszak a pénzügyi piacon, amikor kiderül, mely ajánlatok maradnak velünk, és melyek tűnnek el nyomtalanul. A banki kedvezmények most is átalakulóban vannak: egyes területeken szűkül a kínálat, máshol viszont tovább él a verseny az ügyfelekért.

A támogatott hitelek körül különösen élénk a mozgás, miközben más termékeknél jóval visszafogottabbak az akciók. Az apró részletek idén is sokat számítanak azoknak, akik időben lépnek. Hogy pontosan melyik bank, mekkora ingyenpénzt kínál, azt ebben a cikkben szedtük össze.

Dráma a tengeren, rájöttek az oroszok, mivel védhetik meg magukat Amerika ellen

Óriási port vert fel a világsajtóban az amerikai tankerelfogási akció. A tankhajók lefoglalása nem okozott sok fejtörést az oroszoknak.

Feltűnt egy, a a Csatornán áthaladó, hajó ami a Sky News szerint Törökországból indult és érdekes módszerrel bújt ki az amerikai retorziók alól. A hajót 2024 augusztusában még Tia néven sújtották szankciók, majd ezt követően Tavian névre keresztelték át. Most Arcusat néven közlekedik,

és kameruni zászló alá helyezték.

December 30-án indult el a Törökországban, Izmir közelében található STAR Rafineri kikötőjéből, és nagy valószínűséggel Oroszország felé tart. Ilyen adatlappal viszont nehéz lehet rásütni, hogy az orosz árnyékflotta része, pedig jó esély van rá.

A világtengerekre szankciók sűrű hálója borult az elmúlt években, ami nem változott: az orosz tankhajók haladnak.

Letarolta Bulgáriát az euró

Eltelt bő egy hét az euró bevezetése óta Bulgáriában, és már látszik, milyen azonnali hatásai vannak a lépésnek. A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyam-emelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe,

a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.

Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben.

Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon. Más kérdés, a társadalom a mindennapokban mit tapasztal az euróra való átállásról.

A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősítette, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.

A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében.

Megvették a kínaiak, elsorvad Európa egyik legnagyobb autógyártója

A Volvo Cars kínai többségi tulajdonban lévő svéd autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól – derült ki a vállalat sajtóközleményéből.

„Összességében 2025 kihívásokkal teli év volt a Volvo Cars és az iparág számára egyaránt, azonban megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy növeljük részesedésünket

  • a BEV (teljesen elektromos autók)
  • és a PHEV (plug-in hibridek) gyorsan növekvő szegmenseiben,
  • beleértve a január 21-én bemutatandó EX60 bevezetését”

– idézte a vállalat közleménye Erik Severinson kereskedelmi igazgató szavait.

A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország. A vállalat közleménye szerint 2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu