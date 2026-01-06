Deviza
Kiadós havazás és tartós hideg: tippek az ingatlanok téli védelméhez

A héten bő havazás várható Magyarországon, az északnyugati országrész kivételével 10–25 centiméter friss hó hullhat. A tartós hideg és a vastag hótakaró fokozza az ingatlanokban gyakori téli károk kockázatát, ezeket azonban egyszerű megelőző lépésekkel nagyrészt elkerülhetjük.
Hornyák Szabolcs
2026.01.06, 13:16
Frissítve: 2026.01.06, 13:38

A tartós hideg és a bőséges havazás fokozott terhet róhat a lakóépületekre és a műszaki rendszerekre Magyarországon – hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.hu. Mit ismert, a hónap elején elején, különösen január 7-én (szerdán) újabb intenzív havazási hullám várható: átmeneti szünet után napközben kezdődik a hóesés, és éjfélig az északnyugati országrész kivételével 10–25 centiméter friss hó hullhat.

Jelentős havazás és tartós hideg: tippek az ingatlanok téli védelméhez
Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az ország nagyobb részén 15 centiméter körüli vagy azt meghaladó hóréteg valószínű, míg északnyugaton 2–10 centiméter várható. Budapest térségében akár 15 centiméter körüli hóvastagság is előfordulhat. A HungaroMet előrejelzése szerint északkeleten, különösen a Bodrogköz vidékén az esti óráktól erősödhet a szél, kedd éjféltől szerda délelőttig viharos lökések kísérhetik a havazást, ami magas hótorlaszokat emelhet.

Emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, míg a Bodrogközben akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás is szóba jöhet. A friss hóval borított területeken 55 kilométer per óra feletti szél torlaszokat okozhat.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a téli időjárás leggyakoribb káreseményei – mint a csőtörés, a tetőszerkezeti problémák vagy a beázás – megfelelő előkészületekkel nagyrészt megelőzhetők, így elkerülhetők az anyagi veszteségek. A hideg egyik leggyakoribb következménye a vízvezetékek befagyása és csőtörése.

Nem szigetelt vagy fűtetlen helyiségekben (pincék, nyaralók, üresen álló ingatlanok) a víz megfagyása térfogat-növekedést okoz, ami szétrepesztheti a csöveket – a károk gyakran csak az olvadáskor derülnek ki beázás formájában. Megelőzésként ajánlott a csövek szigetelése, temperáló fűtés fenntartása, valamint hosszabb távollét esetén a fővízelzáró elzárása és a rendszer leeresztése.

A fűtési rendszerek túlterhelése szintén kockázatos: a kazánok, radiátorok folyamatos üzemeltetése mellett az elmaradt karbantartás súlyos meghibásodást, fűtéskiesést vagy akár biztonsági problémákat okozhat. Szezon előtti szakember általi átvizsgálás javasolt. A tetőszerkezeteket különösen terheli a vastag hótakaró és a jég súlya, főként régebbi épületeknél.

Az eldugult ereszcsatornák miatt felgyülemlő olvadékvíz beázást okozhat, a nagyobb hótorlaszok miatt a tetőszerkezet károsodhat. Az olvadási időszakban gyakoriak a beázások, amikor a víz a legkisebb réseken szivárog be, penészesedést vagy szerkezeti romlást okozva. A tető, a szigetelések és a nyílászárók rendszeres ellenőrzése kulcsfontosságú.

Harcol a hóval a MÁV: a váltófűtők rendben, de ma két térségben kihívásos lesz buszozni

Könnyű a MÁV-ot hibáztatni a hó okozta késések miatt, de tudni kell: a váltókat például minden elhaladó vonat után meg kell tisztítani a hótól. A Világgazdaság megkérdezte a MÁV-ot, hogyan készült a hóhelyzetre, és mire számítsanak ma az utasok.

