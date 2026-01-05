Egyelőre fellélegezhetnek az autósok: január 6-án, kedden, sem a benzin, sem a gázolaj ára nem változik - derül ki a holtankoljak.hu.hu

Megjött a bejelentés: így változnak a hazai üzemanyagárak Trump venezuelai akciója után / Fotó: Kallus György

Hazai üzemanyagárak: maradnak az óévi árak

Ezek alapján alábbi átlagárakon tankolhatunk 2026.01.05-én és várhatóan másnap is:

a 95-ös benzin literje átlagosan 558 forintba, a gázolajé pedig 570 forintba kerülhet.

Pedig jogos volt a félelem, hogy az új év rögtön egy áremelkedéssel indult. Péntek este az Amerikai Egyesült Államok különleges katonai műveletet hajtott a világ első számú olajkitermelő hatalma, Venezuela ellen. A pár óra alatt végrehajtott akció során az amerikaiak elfogták Nicolas Maduro elnököt, akit aznap New York-ba szállítottak, hogy ott felelősségre vonják.

Szombaton tárgyalt az energiaszektor képviselőivel a kormány

A magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este. Orbán Viktor a Facebook oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy

a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.

„A magyar kormány munkában” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Az olaj ára a hétfői tőzsdenyitás után azonban nemhogy emelkedett, még csökkent is. Cikkünk írásakor az eruópai piacon mérvadó Brent ára 60 dollár alá esett.