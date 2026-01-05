Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,05 -0,17% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,88 -0,14% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,05 -0,17% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,88 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 005,87 +1,78% MTELEKOM1 816 +1,32% MOL2 990 +1,67% OTP35 940 +2,34% RICHTER9 915 +0,5% OPUS551 +0,36% ANY7 100 0% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 107,71 +0,85% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,69 +1,89% BUX113 005,87 +1,78% MTELEKOM1 816 +1,32% MOL2 990 +1,67% OTP35 940 +2,34% RICHTER9 915 +0,5% OPUS551 +0,36% ANY7 100 0% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 107,71 +0,85% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,69 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
benzin
gázolaj
Venezuela

Megjött a bejelentés: így változnak a hazai üzemanyagárak Trump venezuelai akciója után

Noha tartani lehetett egy árrobbanástól a hazai üzemanyagkutakon a venezuelai fejlemények hatására, melyben a világ legnagyobb olajtermelő országában hajtott végre katonai akciót az Egyesült Államok, egyelőre nem igazolódtak be a félelmek. A hazai üzemanyagárak keddtől az alábbiak szerint alakulhatnak.
Járdi Roland
2026.01.05, 10:16
Frissítve: 2026.01.05, 10:16

Egyelőre fellélegezhetnek az autósok: január 6-án, kedden, sem a benzin, sem a gázolaj ára nem változik - derül ki a holtankoljak.hu.hu

hazai üzemanyagárak
Megjött a bejelentés: így változnak a hazai üzemanyagárak Trump venezuelai akciója után / Fotó: Kallus György

Hazai üzemanyagárak: maradnak az óévi árak

Ezek alapján alábbi átlagárakon tankolhatunk 2026.01.05-én és várhatóan másnap is:

a 95-ös benzin literje átlagosan 558 forintba, a gázolajé pedig 570 forintba kerülhet.

Pedig jogos volt a félelem, hogy az új év rögtön egy áremelkedéssel indult. Péntek este az Amerikai Egyesült Államok különleges katonai műveletet hajtott a világ első számú olajkitermelő hatalma, Venezuela ellen. A pár óra alatt végrehajtott akció során az amerikaiak elfogták Nicolas Maduro elnököt, akit aznap New York-ba szállítottak, hogy ott felelősségre vonják.

Szombaton tárgyalt az energiaszektor képviselőivel a kormány

A magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este. Orbán Viktor a Facebook oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy

a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.

„A magyar kormány munkában” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Az olaj ára a hétfői tőzsdenyitás után azonban nemhogy emelkedett, még csökkent is. Cikkünk írásakor az eruópai piacon mérvadó Brent ára 60 dollár alá esett.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu