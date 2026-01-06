Döntött az első ország: lezárta a határait Magyarország felől a havazás miatt – nem engedik át a kamionokat, akcióban a rendőrök

A hóhelyzet nemcsak Magyarországon egyre durvább, hanem a környező országokban is, ezért a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket. A szlovén lépésre válaszul a a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A hó miatt a kamionok nem kellhetnek át Szlovéniába/Fotó: Northfoto

A rendőrök a szlovén lépés nyomás a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik azonban továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.

A zaol.hu információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és a lezárás vonatkozik az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre.

Az elmúlt években már egyre szokatlanabb télies időjárás országszerte zavarokat okozott, a rendőrségnek is lépnie kellett. Az egyenruhások Rába és Unimog teherautókkal indultak a hóval elzárt területekre, hogy segítséget nyújtsanak. A havazás miatt közlekedési nehézségek országszerte kialakultak, a rendőrség ezért fokozott figyelemre és körültekintésre inti az útnak indulókat, és mindenkit arra kér, hogy csak megfelelően felkészített járművel közlekedjen.

Orbán Viktor operatív törzset állított fel

Korábban, még az előrejelzések alapján pedig Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset is felállított a hóhelyzet kezelése érdekében.

Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.