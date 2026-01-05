Áram és gáz: egyszerre rendelt el készenlétet az MVM, az E.ON és az Opus – Orbán Viktor azonnal felállította az operatív törzset

Friss fejleményekről számolt be az Energiaügyi Minisztérium az országos havazás nyomán. Az MVM és a többi nagy szolgáltató is döntést hozott.

MVM, E.ON és Opus: egyszerre rendeltek el készenlétet / Fotó: Kocsis Zoltán

A tárca miniszterhelyettese, egyben az MVM elnöke arról számolt be, hogy

az MVM Csoport,

az E.ON

és Opus elosztó vállalatok

felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil,

és elrendelték a készenlétet.

Ez a javító kapacitások és a szakemberek rendelkezésre állását jelenti. Ha havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.

A tárca korábban már beszámolt róla, az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított.

A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk – zárta bejegyzését Czepek Gábor.

Havazás: ugrásra kész a Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke hétfőn az MTI-vel.

A Magyar Honvédség a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében.

A reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

Orbán Viktor operatív törzset állított fel

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).