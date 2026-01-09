Hóhelyek: harminc település ül a saját szemetén

A kialakult hóhelyzet miatt az elmúlt napokban mintegy 30 településre nem jutottak el a kukásautók, és voltak olyan járatok, amelyek nem értek el bizonyos helyszínekre, utcákba, így ott később történik meg a lakossági hulladék begyűjtése – írta közleményében a Mohu.

Hóhelyzet: most is tegyük ki a kukát, hátha jön a kukásautó! / Fotó: Nadya So / Shutterstock

A Mohu együttműködik az operatív törzzsel, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat, és a társaság partnereinek kukásautói eljussanak mindenhova. Emellett a hulladékszolgáltatók folyamatosan egyeztetnek a települési önkormányzatokkal. A Mohu pedig összegyűjtötte, hogy a lakosságnak mire érdemes figyelnie a hóhelyzetben a szemétszállítással kapcsolatban.

A Mohu a héten tájékoztatta a lakosságot, hogy a kialakult hóhelyzetben mire kell figyelni a szemétszállítás kapcsán. A tartós hideg, a havazás és a fagyos útviszonyok ugyanis nehezítik a hulladékbegyűjtés biztonságossáságát és folyamatosságát. Előfordulhat, hogy az utca meredeksége, síkossága miatt a járművek nem tudnak eljutni egyes helyekre. A zord időjárási körülmények között, a csúszós útviszonyok és a hófúvások miatt bizonyos területeken lehetnek járatkiesések vagy késések.

Tegyük ki a kukát, hátha jön a kukásautó!

A tartós, akár a mínusz 10 Celsius-fok alatti fagy jelentősen rontja a síkosságmentesítés céljából úttestre szórt ipari só olvasztási képességét. A közlekedési feltételek közvetlenül akadályozhatják a hulladékszállító gépek munkáját, így a háztartások üzemszerű megközelítése korlátozottá válhat.

„Minden esetben igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a kieső járatok pótlását, és csökkenteni a késést, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik. Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot. A lakosok a hulladékgyűjtő tartályokat a begyűjtés napjának megfelelően a továbbiakban is helyezzék ki, a kint lévőket azok ürítéséig lehetőség szerint ne húzzák vissza” – kéri a Mohu.

Fontos tudnivalók hóhelyzetben

Fagypont alatti hőmérsékleten a folyékony hulladék belefagy a tartályba, lehetetlenné téve az ürítését. Emiatt akár meg is repedhet a kuka fala. Így fontos, hogy ilyen típusú hulladékot ne dobjunk a kukákba ebben az időszakban.

Javasolt a tartály felső peremét és a fedél illeszkedési pontjait tisztán és jégmentesen tartani, hogy az ürítés során a kuka könnyen nyitható legyen.

A kihelyezett zsákokat a lehulló hó, illetve a hókotrók könnyen betemethetik, emiatt a szállítók nehezen vagy egyáltalán nem veszik észre. A gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható, a havas akadályoktól megtisztított helyre készítsük ki.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a Mohu honlapján, a település irányítószámának megadása után.